Будет некомфортно: Малюська на примере Порошенко рассказал, что ждет украинских олигархов

Будет некомфортно: Малюська на примере Порошенко рассказал, что ждет украинских олигархов

Малюск заявляет, что "олигархам не место в органах государственной власти". И если те считают иначе, то "будут чувствовать себя некомфортно".

Бывший президент Украины Петр Порошенко может попасть в реестр олигархов и столкнуться с рядом ограничений, в частности с запретом на приватизацию и "декларациями о контакте".

Подробнее об этом министр юстиции Денис Малюська 23 сентября рассказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1.

Отвечая на вопрос о том, что произойдет, например, с бизнесменом, политиком и владельцем СМИ Порошенко, если он зафиксирует, что является "олигархом", глава Минюста заявил:

"Если он соглашается, он не избавляется от признаков олигарха, не лишается мандата народного депутата, продолжает финансирование политической партии, продолжает владеть телеканалом, его ставки превышают лимит, установленный законом, — а это видно из его декларации — соответственно он попадет в реестр" .

В таком случае, продолжил министр юстиции, к экс-президенту применят ряд ограничений, в частности "запрет на приватизацию". К тому же, высшие должностные лица, которые будут встречаться с ним, должны будут подавать так называемые "декларации о контакте".

"Если кто-то с кем-то "трет" в кафешке, декларацию о контакте подавать надо", — указал Малюська, добавив, что законом установлены и исключения.

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"Кроме открытых заседаний органов государственной власти, например, в парламенте. Конечно, 400 с лишним депутатов не будут подавать "декларацию о контакте", — пояснил он. — Если идет трансляция, если есть заранее объявленное заседание органа или встреча с перечнем участников, если это судебное заседание — во всех этих случаях декларацию о контакте подавать не надо".

Глава ведомства также отметил, что правительство "никогда не планировало сделать комфортным и удобным пребывание с олигархом в одной фракции".

"Это должно быть неудобно и некомфортно. Олигархам не место в органах государственной власти. Если они считают, что им там место, они будут чувствовать себя некомфортно, их коллеги так же будут чувствовать себя некомфортно. Но мы этого не запрещаем", — подытожил министр юстиции.

Министр юстиции объяснил, в чем суть закона о деолигархизации

Ранее Малюська объяснил, почему закон об олигархах введут в действие только через полгода.

Депутаты приняли закон о деолигархизации 23 сентября. Он устанавливает критерии, кого считать олигархом, и направлен на ограничение их влияния на политику. Перечень олигархов должен составить Совет нацбезопасности и обороны, возглавляемый президентом Владимиром Зеленским.

23 сентября. Он устанавливает критерии, кого считать олигархом, и направлен на ограничение их влияния на политику. Перечень должен составить Совет нацбезопасности и обороны, возглавляемый президентом Владимиром Зеленским. Не поддержали так называемый закон об олигархах нардепы от "ОПЗЖ", "ЕС" и "Батькивщины".

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Министр юстиции объяснил, почему "олигархические группы" в ВР поддержали закон об олигархах

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