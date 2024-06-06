"Будет невероятное": известный астролог Влад Росс назвал самые жесткие сценарии мобилизации

Мобилизация в течение июня-сентября усилится настолько, что работники ТЦК все чаще будут проверять военно-учетные документы в метро и все больше будут ходить по домам военнообязанных. Такие меры в ближайшие недели будут лишь усиливаться до тех пор, пока украинское войско не пополнится примерно еще миллионом личного состава.

Такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал известный астролог Влад Росс, исследовав расположение планет и сделав астропрогноз по призыву в Украине.

"Новый закон о мобилизации вступил в силу 18.05, поэтому будем отталкиваться от этого. Был малый парад планет: Венера, Юпитер, Уран. Это символ долга, военной обязанности. Нам не все говорят, что касается этой мобилизации и сколько понадобится людей ", – говорит Влад Росс.

И продолжает: "Исходя из параметров такого большого соединения (планет – Ред.) и малого парада планет, нам говорят, что собирают 200 тыс. – 300 тыс., а на самом деле собирают миллион людей. На фронт собирают миллион, чтобы иметь возможность наступать в 2025 году. С каждым днем будет жестче. Наиболее жесткие мероприятия мы увидим на третий месяц. То есть июль и август будут очень горячими. По всей стране будут развернуты блокпосты, у всех будут проверять документы, штрафовать. Намечается "армагедец". Я так бы сказал".

На вопрос о том, что будет кардинально новое в методах мобилизации, астролог предполагает, что будут частые визиты в жилье военнообязанных.

"Если раньше Киев не трогали, то скоро в метро будет так, как во времена коронавируса (было обязательным ношение маски – Ред.). Теперь мужчины просто так не зайдут — будут обязаны показать военный билет. Особое усиление мероприятий будет в августе-сентябре. Будет что-то невероятное. То есть хотят набрать миллион для наступления. В конце этого года планируется большое контрнаступление, как и весной следующего", - предполагает Росс.

Будут ли такие меры иметь эффект для страны – на этот вопрос Влад Росс ответил так: "Валерий Залужный говорил еще год назад, что мы опоздали с мобилизацией на год. Он говорил, что мобилизацию нужно было проводить еще вчера. Есть нормальные методы мобилизации, а есть нет. Имею в виду "бусики". Если бы президент сказал, что нельзя использовать такие методы как "бусики", то одного его слова было бы достаточно".

По словам Влада Росса, метод с использованием "бусиков" был придуман в Одессе одним из бывших военкомов, подозреваемым в незаконном обогащении.

"Это его ноу-хау, когда "скорая" ездила по городу, а в нее собирали мужчин", – говорит астролог.

К этому Росс добавляет, что мобилизация будет усиливаться до ноября, когда в армию наберут необходимое количество людей.

"Спад может быть накануне нового года, а сейчас мероприятия будут только усиливаться, будет волна. Я смотрю на расположение планет и могу сказать, что в Украине хотят набрать минимум миллион", — подчеркивает астролог.



Заметим, что астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее сообщалось о том, что будут ли в жилье уклонистов выбивать двери и платить за "доносы".

Читайте также: