Будет охотиться на астероиды и выяснять происхождение Солнечной системы: как Lucy отправляли в далекий космос

Миссия будет изучать астероиды вблизи Юпитера.
NASA начала новую космическую миссию. Межпланетную исследовательскую станцию Lucy отправляли в далекий космос под музыкальное сопровождение группы Битлз, композицию "Люси в небе с бриллиантами".
Об этом 18 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.
Миссия будет изучать астероиды вблизи Юпитера. Астрономы называют их капсулами времени и они считаются фрагментами древних карликовых планет, которые остаются неизменными с начала формирования Солнечной системы. Поэтому их исследование может дать ответ на многочисленные вопросы о происхождении нашего мира. К Юпитеру, по расчетам NASA, Lucy долетит через четыре года. В общем, миссия рассчитана до мая 2033-го.
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