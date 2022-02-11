Будет работать еще настойчивее: украинец на Олимпиаде впервые за 20 лет посоревновался в шорт-треке

Будет работать еще настойчивее: украинец на Олимпиаде впервые за 20 лет посоревновался в шорт-треке

Спортсмен через четыре года планирует принять участие в Олимпиаде.

22-летний Олег Гендей впервые за последние 20 лет на зимней Олимпиаде представил Украину в шорт-треке или гонках на коньках. В Киеве за спортсмена болела большая семья.

Об этом 11 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

В Киеве за Олега Гендея болела большая семья, все члены которой занимаются спортом. Родные говорят журналистам ТСН, что соскучились по Олегу. Они добавляют, что парень последние месяцы то и делал, что готовился к Олимпиаде.

"Мечта, мечта с детства, он еще даже когда не занимался шорт-треком, но уже мечтал, что станет олимпийским чемпионом", — говорит мать Олег Гендея Елена.

Мать Олега Гендея рассказала, что у нее семь своих детей — все они занимаются спортом. Она также кроме своих стала мамой еще и для 26 приемных детей. И они тоже занимаются спортом.

Впервые за последние 20 лет украинец посоревновался в шорт-треке на Олимпиаде

Спортсмен Олег Гендей рассказал ТСН, что, к сожалению, произошло не так, как он на это надеялся. Парень говорит, что расстроился перед стартом, еще и из-за коньков возникли какие-то проблемы. Впрочем, сейчас определенный проигрыш — это лишь хороший урок перед золотом за четыре года.

"Многие поражения были в моей жизни за всю мою карьеру, дальше только лучше, буду работать еще настойчивее, как только смогу и не смогу", — говорит Олег.

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