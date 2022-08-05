"Будет с хлебом": в Одесской ОВА опровергли заявления об угрозе голода и дефиците продовольствия

Российские фейки о голоде в Одессе не имеют под собой никаких оснований.

Никаких признаков, на то что из-за войны будет голод или дефицит продуктов, нет.

Об этом в эфире телемарафона в слоте ТСН заявления представитель штаба Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Что касается продовольственных вопросов — никаких признаков, на то что будет голод или что-то пропадет — нет. Работает рынок "Привоз", конечно, не так, как в мирное время, но для Одессы это соответствующий маркер и для Украины тоже. Что касается зерновых, то могу сообщить, что официально Одесская область первой в Украине закончила проведение жатвы и сбора ранних зерновых, более 2,5 млн тонн уже собрано", — подчеркнул он.

Братчук также поблагодарил аграриев, которые очень хорошо поработали, несмотря на войну, и днем и ночью, и отметил, что не только Одесская область будет с хлебом, но и будет вклад в наше общее дело украинское и будет зерно, которое можно будет отправлять на экспорт.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 163-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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