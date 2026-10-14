"Будет сплошной ужас": Жданов предупредил об усилении массированных ударов по Украине и назвал даты

Олег Жданов / © ТСН

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В ночь на 14 октября Россия устроила массированную атаку по Украине, выпустив десятки ударных дронов и ракет, в том числе баллистических. Основными целями врага стали энергетика, железнодорожная инфраструктура и жилые дома в Киеве, Луцке, Ровно, Хмельницком, Тернополе и других городах.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua рассказал, чем была эта атака, куда летели ракеты, насколько эффективно с ними справилась украинская противовоздушная оборона и когда Россия может повторить такой удар.

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Война в Украине: чем особенна атака РФ по Украине в ночь на 14 октября

По словам Олега Жданова, эта атака была особенной не столько из-за масштаба, сколько из-за неожиданности. Эксперт предположил, что между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным существует договоренность о непредупреждении Украины о пусках баллистических ракет.

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«Он был не столь массирован, сколь неожидан. И мы можем с уверенностью сказать, что существует договоренность между Трампом и Путиным о том, чтобы не предупреждать нас в плане раннего оповещения пусков баллистических ракет. Поэтому для нас это была полная неожиданность», — сказал Жданов.

Военный эксперт отметил, что удар был направлен исключительно по энергетической инфраструктуре. По его мнению, это может быть связано с давлением на Украину по прекращению ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

«А удар был нацелен исключительно на энергетику. И видите, реальная ситуация показывает, что опять-таки есть договоренность, скорее всего, между Путиным и Трампом, в смысле того, что нас давят беспрецедентно в плане прекращения ударов по нефтеперерабатывающим заводам РФ. И мы это выполняем», — рассказал эксперт.

По словам Жданова, с пятницы Украина не наносила удары по нефтяной отрасли России. Он связал это с призывами Трампа направить удары по другим целям.

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«С пятницы ни одного удара по нефтяной отрасли России не последовало. И мы, как и говорил Трамп, что у вас мало целей, бейте по чему-то другому. Мы, в принципе, так и поступаем», — говорит военный эксперт.

В то же время, по его словам, Россия сосредотачивается на атаках по энергетическим объектам Украины. Жданов считает, что главной целью таких действий является принуждение Украины к капитуляции на российских условиях.

«А Путин, напротив, сосредотачивается на энергетических объектах. Скорее всего, единственная цель — это принуждение нас к капитуляции на условиях РФ. Для Трампа здесь совпадает», — сказал он.

Почему интересы Трампа и Путина могут совпадать

Олег Жданов пояснил, что Трамп заинтересован в прекращении огня до 3 ноября, чтобы использовать это накануне или в день голосования на выборах в США. Эксперт предположил, что американский президент хочет продемонстрировать избирателям свою способность завершать войны и убедить их голосовать за республиканцев.

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«Для Трампа главное прекратить огонь до 3 ноября, чтобы он мог даже в день голосования или накануне, это для него было бы лучше, выйти и сказать, что, видите ли, я закончил еще девятую войну. Поэтому идите и голосуйте за республиканцев, потому что я могу решить любую проблему. А что будет четвертого, ему уже все равно», — рассказал Жданов.

По словам эксперта, Путин также заинтересован в том, чтобы к этой дате добиться нужного ему результата. Жданов считает, что после 4 ноября политические возможности Трампа могут измениться, если он потеряет влияние из-за результатов голосования.

«Путин понимает, что если Трамп встанет четвертым утром, и мы узнаем, что Трамп уже хромая утка, то все, у него шансы на политическое давление против нас полностью пропадают. Оба пошли вабанк», — отметил военный эксперт.

Он отметил, что, по его мнению, интересы российского и американского лидеров в этом вопросе совпадают.

«И, к сожалению, их интересы в этом смысле совпадают. Потому удары сугубо по энергетике. Видите ли, ТЭЦ-4, Наливайковка, подстанция Киевская, подстанция Западная», — сказал Жданов.

Куда Россия била ракетами и чего пыталась достичь

Жданов подчеркнул, что посреди целей российской атаки были энергетические объекты. В то же время, по его словам, при обстреле применялись и ракеты с кассетной боевой частью, наносившие удары по жилым домам.

«Все по энергетике. Ну и непременно там несколько ракет было в кассетном варианте, основная часть была кассетной, и были удары по жилым домам. В Харькове, Киеве, в Ровно», — рассказал эксперт.

По мнению Жданова, подобные удары по жилой застройке имеют целью увеличить количество жертв и запугать украинцев, чтобы заставить их согласиться на российские условия.

«Именно для того, чтобы достичь максимального количества жертв, чтобы мы поняли, что не стоит противиться, нужно сдаваться», — говорит военный эксперт.

Как Россия может воспользоваться ситуацией со Starlink

Жданов также обратил внимание на ситуацию со Starlink и заявлением Илона Маска в поддержку Трампа. По словам эксперта, он предполагает, что Маск мог получить соответствующие предписания американского президента.

«Они будут сейчас наносить удары. Тем более, вы видите, что Илон Маск работает, он поддержал Трампа в его заявлениях. И я так понимаю, что он получил от него распоряжение», — сказал Жданов.

Он добавил, что пока сложно определить, кто именно влияет на принятие соответствующих решений.

«А может и напрямую, здесь уже трудно сказать, управляет ли Россия Соединенными Штатами, или Дональд Трамп управляет. В любом случае, Старлинк сегодня работает с критическими для наших войск ограничениями по скорости 100 миль в час. То есть 160 километров в час. И дальше связь обрывается, есть ограничения», — рассказал эксперт.

По его словам, украинские военные также сообщают о трудностях с выполнением боевых задач из-за этих ограничений.

«Наши военные докладывают, что сегодня ночью они не смогли осуществить целую низкую миссию по нанесению огневого поражения российским войскам», — отметил Жданов.

Когда Россия может повторить массированный баллистический удар

Олег Жданов оценил возможности украинской противовоздушной обороны и частоту, с которой Россия может наносить повторные баллистические удары. По его словам, ситуация с ПВО остается сложной, а возможности перехватывать баллистические ракеты особенно ограничены.

«Смотрите, дела с ПВО у нас очень, скажем так, не в лучшем состоянии. Не сказать, что вообще катастрофа, но очень ограничены наши возможности, особенно по баллистике», — сказал военный эксперт.

Он подчеркнул, что Россия имеет запасы баллистических ракет и, по его мнению, может повторять такие обстрелы каждые трое-четыре суток.

«Балистика в России есть, я думаю, что они такие обстрелы могут проводить где-то с интервалом в 3-4 дня. Им нужно только подвозить соответствующее количество ракет в районы подзарядки, а дальше просто выводить пусковые на стартовые позиции и наносить удары», — объяснил Жданов.

По его словам, если США не будут предупреждать Украину о таких атаках, каждый последующий обстрел может стать неожиданностью.

«Тем более, если Соединенные Штаты не будут предупреждать нас об этих ударах, то для нас это будет каждый раз неожиданность», — отметил эксперт.

Жданов предположил, что до 3 ноября Украина может столкнуться с интенсивными ракетными и дроновыми атаками. Он призвал готовиться к сложному периоду и сосредоточиться на защите.

«Да, я думаю, что до 3 ноября у нас будет здесь сплошной ужас в плане ракетно-дроновых ударов по территории нашей страны. У них последние шансы. Поэтому нам нужно просто это пережить и защищаться настолько, насколько мы сможем», — сказал военный эксперт.

Он также предостерег от ожиданий, что американская администрация изменит свое отношение к Украине.

«Потому что ждать, что кто-то там ухудшится в администрации Белого дома, начиная с самого Трампа, к нам не стоит», — говорит Олег Жданов.

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