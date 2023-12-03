"Будет Третья мировая!": Гетман объяснил, как будет развиваться война в Украине, если Запад не будет поставлять оружие

Если Украине вместе с западными партнерами, поставляющими вооружение, не удастся разбить российскую армию, то начнется Третья мировая война.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

Он отметил, что Украина очень зависима от поставок оружия от партнеров.

“Самостоятельно мы не вытащим. Россия самостоятельно не вытаскивает, а мы тем более. Наш военно-промышленный комплекс по мощности меньше, чем ВПК России. И российский не вытягивает, он обращается за помощью в другие страны. Нам нужно сдержать возможное наступление россиян и накапливать оружие для весенних наступательных действий и ломать российскую армию. Еще раз: наша победа будет только тогда, когда мы уничтожим российскую армию. Пессимистично, если не будет помощи, сможем ли мы удержать российское нашествие — вряд ли. Это не означает мир. В любом случае мы не сдадимся", — рассказал Алексей Гетьман.

По его словам, в таком случае война в Украине, которая идет сейчас, когда можно нарисовать линию фронта, превратится в локальные боевые действия.

"Это будет партизанская война с нашей стороны. Для Европы, которая очень волнуется за свою безопасность, это будет гораздо опаснее. Риски, что западная поддержка будет уменьшаться есть, она и сейчас уменьшается. Это связано с политическими процессами внутри этих стран. Выборами и страхом многих чиновников в странах, что конфликт с Россией может перекинуться на них, а это очень опасно. Опять же пугалки ядерным оружием, они действуют", — рассказал Алексей Гетьман.

Война в Украине — это не очень выгодно для наших западных партнеров, ведь нам нужно помогать, тратить деньги, ресурсы, ухудшать взаимоотношения со странами, поддерживающими Россию, говорит Алексей Гетьман. Однако, по его словам, в противном случае будет хуже.

“Надо выбирать меньшее из двух зол. К сожалению, война уже началась, и это не локальный конфликт где-нибудь на востоке нашей страны. Это по большому счету начало Третьей мировой. Если нам удастся разбить российскую армию вместе с нашими партнерами, то Третья мировая может не начаться. Если не удастся, она начнется по всей Европе, по всему миру", — говорит Алексей Гетьман.

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