Будет угроза – будем уничтожать: Данилов отреагировал на потенциальное наступление с территории Беларуси

Украина будет реагировать на все угрозы для государства, независимо от территорий каких государств они будут.

Если россияне снова будут пытаться наступать с территории Беларуси — то ВСУ будут ликвидировать захватчиков.

Об этом 30 сентября в эфире телемарафона сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Все, что представляет для Украины опасность, будет уничтожаться. А какими силами и средствами — это вопросы наших Вооруженных сил. Это — вопросы наших спецподразделений и вопросы наших парней и девушек, которые понимают, как они могут использовать те или иные средства на тех или других территориях. Если будет угроза Украине — мы будем их уничтожать, независимо от территории расположения", — сказал Данилов.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что мобилизованные российские войска могут попытаться наступать со стороны Беларуси на Киев и Чернигов. Ведь российский диктатор Владимир Путин очень хочет повторить наступление на украинскую столицу.

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