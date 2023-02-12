Будет угрожать миру и говорить о военных "успехах", которых нет: Фейгин – об обращении Путина к Федеральному собранию

Глава страны-агрессорки России Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 21 февраля.

Кремлевский диктатор снова будет угрожать миру и говорить о военных "успехах", которых нет.

Об этом сообщил российский оппозиционер, адвокат и правозащитник Марк Фейгин в интервью ТСН.ua, отвечая на вопрос, почему именно Путин решил выступить именно 21 февраля, а не 24 – в годовщину полномасштабного вторжения.

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"Россия, безусловно, это прижимает к годовщине. Возможно, им не с руки проводить 24 февраля, потому что так называемая СВО не закончена. Сильно хвастаться нечем, потому что рассчитывали справиться гораздо быстрее. С другой стороны, не выступить, не привязать к какой-то дате – также будет выглядеть странно. Весь мир в связи с этой датой собирается делать определенные усилия, Байден даже в Польшу едет. Не говоря уже о том, что будут приняты определенные меры: поддержка Украины, санкции и т.д. Поэтому нужна какая-то дата. дата. Они тянут фактически с декабря. И решили, наверное, не 24 февраля, чтобы не сакрализовать эту дату, а накануне", — объяснил он.

Фейгин предположил, что Путин будет продолжать то, что ему выгодно с пропагандистской точки зрения: мол, Россия уже борется со всем миром – НАТО, США и т.д.

"Что будет делать Путин? Во-первых, ему нужно что-то говорить – ради чего это продолжается. Ты достиг этого за год, что ты тогда собираешься делать в следующем году? Для такой войны в восточной Европе в 21 веке – это очень долго. Всем же рассказывал, что "вторая армия" мира и вообще одной левой. А выяснилось, что нет. Поэтому здесь, скорее всего, наряду со стандартным набором — "мы боремся с фашизмом", "заканчиваем Вторую мировую в Киеве", "бандеровцы" — дополнительно, пожалуй, будет обоснование, ради чего все это делается и что вообще на горизонте маячит. Будет перевод пропагандистской войны со всем миром — НАТО, Америкой и т.д. Это придется как-то обозначить, потому что СВО против НАТО — смешно. Но сути это не изменит, война есть война, как ее ни назови. Они будут продолжать то, что им выгоднее с пропагандистской точки зрения", — пояснил он.

Правозащитник предположил, какие именно нарративы будет использовать кремлевский диктатор.

"Путин вынужден будет обосновать как-то, что шли воевать с Украиной, а получилось – воюем со всем миром: "Год будет сложным, мы воюем со всем миром, но на кону стоит все существование России". Слова "партнеры", которое он иногда употреблял с начала войны в отношении западных стран, уже не будет, все будут "враги", которые в лице Киева воюют с "русским миром", который хотят уничтожить, и расчленить Россию. Приблизительно так", — подытожил Фейгин.

Напомним, россияне будут отмечать годовщину вторжения в Украину 22 февраля. В Лужниках захватчики планируют организовать настоящий концерт, на который, возможно, приедет и Владимир Путин. На это представление планируют согнать 200 тысяч россиян. В Кремле кровавый концерт по случаю годовщины войны России против Украины пока не комментируют.

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