Будет великая война: что изменится, если Россия официально объявит Украине войну

Если Россия официально объявит Украине войну, то это позволит военному руководству собрать все имеющиеся у государства ресурсы и бросить на поле боя.

Об этом рассказал генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

"Практически, ничего не изменит (официальное объявление войны – ред.). Изменение статуса войны даст российскому руководству собрать все, что только можно. Это будет не просто скрытый формат, например, мобилизации, принуждение предпринимателей работать ежедневно, а это уже будет в формате Война, военное положение, все под Путина, сгенерирование новых ресурсов, новая волна мобилизации, вынуждение всех предпринимателей, бизнесменов, чтобы они переориентировались на войну, чтобы все это шло на большую войну, это изменение не только статуса, но и возможностей авторитарного режима. более мощную мобилизовать ресурсы силовым способом", — заметил он.

В Госдуме предлагают объявить Украине войну

Напомним, 2 марта член комитета Госдумы РФ по обороне Виктор Соболев заявил, что Россия должна официально объявить Украину войну после событий в Брянской области. Он объяснил, что, мол, никаких "красных линий" больше не осталось. Также он призвал срочно укрепить границы "на фоне активизации диверсионных групп".

Экс-спосол Украины в США и лидер правления Украинского кризисного медиацентра Валерий Чалый считает, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли официально объявит войну, потому что последствия этого будут необратимы для РФ.

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