Будет все очень дорогое – зерно, картофель: мольфарка предупредила об угрозе голода (видео)

Украине может угрожать голод, очень подорожают продукты.

Об этом корреспондентке ТСН Оксане Радионовой рассказала 88-летняя мольфарка Мария Цвылинив, которая живет в Карпатах.

"Будет голод на Украине немного. Будет все очень дорогое: зерно, картофель... Немножко будет склоняться к голоду... Но как война закончится, Украину ждет добро", — подытожила она.

Раньше карпатская мольфарка рассказала, когда закончится война, и даже назвала месяцы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Победа в войне, а еще голод! Что увидела карпатская мольфарка в будущем Украины?".

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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