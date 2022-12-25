"Будет загадочная смерть как у Сталина": астролог Влад Росс рассказал о ликвидации Путина

Астролог Влад Росс в интервью ТСН.ua рассказал, что российский диктатор Владимир Путин умрет в 2023 году, но не собственной смертью. Президента России ликвидируют по заказу, а выполнит его человек из близкого окружения, его личной охраны.

"Я думаю, что ликвидация Владимира Путина, его уничтожение будет связано с его самым близким окружением. Уничтожит его абсолютно ничего не значащий человек из ФСО (Федеральная служба охраны Российской Федерации - ред.), которому заплатят очень хорошие деньги, чтобы Путина не стало. Ну а кто будет его уничтожителем, все мы понимаем, это конечно будут Соединенные Штаты Америки и внешняя разведка Украины. Тоже будет загадочная смерть, как у Сталина, ну откинул коньки и все, а кто это сделал, будет абсолютно непонятно", – рассказал астролог.

Влад Росс также подчеркнул, что дни Владимира Путина сочтены. Он заканчивает свое существование на 4-й стадии рака.

"Метастазы уже пошли не только из кишечника, где у него начался рак, но и зацепили головной мозг, после чего он напал на Украину. Только этим можно обьяснить нападение на Украину", — резюмировал он.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, мольфарка рассказала, когда закончится война в Украине.

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