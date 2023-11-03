"Будто это где-то в Белгороде": "Эпицентр" попал в скандал из-за "российских" сувениров для "героев нашего времени" (видео)

В торговом центре "Эпицентр" продавали сувенирную продукцию на стойке под названием "Герои нашего времени". Брелки, ручки, ножи, кошельки и бутылки для "героев" были с надписями на русском.

На это обратил внимание украинский музыкант, актер Рамиль Насиров. Он снял товары и выложил видео в Сети.

“Эпицентр, есть вопрос. Что это за стенды у вас в магазинах? Герои нашего времени. Это где-то в России что ли? Вот, пожалуйста, герои: Василий. Мой герой, мои ключи, на удачу. Вот ножи здесь всякие, "к берегу счастья", "заводи мотор". Если честно, выглядит будто это где-то в Воронеже такой магазин или в Белгороде”, — рассказывает мужчина.

Стенд в Эпицентре/Скриншот с видео

Видео в TikTok набрало более 700 тысяч просмотров и несколько тысяч комментариев. Многие украинцы требуют объяснений от "Эпицентра", почему на 21 месяце полномасштабной войны в магазине продают такие сувениры. Некоторые предполагают, что товар был произведен в России.

Рамиль Насиров не уточнил, в каком именно "Эпицентре" заметил эти товары. По его словам, после того, как работники магазина увидели, что он снимает стенд на видео, его убрали.

Стенд в Эпицентре/Скриншот с видео

Что говорят в Эпицентре

Редакция сайта ТСН.ua обратилась в "Эпицентр" за комментарием по поводу видео, которое распространили в Сети. В пресс-службе нам объяснили, что оно было снято в одном из торговых центров сети в Харькове.

"Сувенирная продукция, размещенная на стойке "Герой нашего времени" — это остатки коллекции 2020 года, товар производится в Китае, что указано на этикетках. Он доставлен в Украину морем через порт Словении, а именно через город Копер. Никакого отношения к стране-агрессору товар не имеет. Поставщиком является ФЛП Ванджурак М.И., зарегистрированный и работающий в Украине. Письмо от поставщика прилагается”, — сообщили в “Эпицентре”.

В пресс-службе говорят, что эта продукция по приказу руководства компании должна была быть убрана с полок торгового центра еще в начале 2022 года. Но из-за полномасштабного вторжения ТЦ в Харькове не работал, поэтому продукция осталась в торговом зале.

Стенд в Эпицентре/Скриншот с видео

“Мы искренне извиняемся перед всеми нашими посетителями за эту ситуацию. По всей сети будет проведена дополнительная проверка остатков товаров, чтобы не допустить подобных ситуаций. С первых дней полномасштабного вторжения компания "Эпицентр" направила на помощь стране более 2 млрд грн, использовала для гуманитарных нужд собственные помещения, транспортный парк, рабочую силу и стратегические запасы товаров. "Эпицентр" делает все от себя зависящее для поддержки экономики Украины и украинского народа”, – рассказали в компании.

Письмо-объяснение от Эпицентра

ТСН.ua проверил, продают ли эти сувениры в двух магазинах сети. В "Эпицентре" во Львове такого стенда мы не нашли. В Днепре продавец-консультант на вопрос, где можно найти такие брелки, рассказала, что их убрали с продажи после скандала в Сети.

Ранее мы писали о том, что "Эпицентр" обвинили в торговле секондхендом.

"Эпицентр" попал в скандал из-за "российских" сувениров

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