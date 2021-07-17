"Будто нарочно бежал под нас": пострадавшие с автобуса Киев-Вроцлав рассказали подробности аварии с пешеходом

"Будто нарочно бежал под нас": пострадавшие с автобуса Киев-Вроцлав рассказали подробности аварии с пешеходом

Всего пострадало 23 человек. Их доставили в ближайшие больницы с многочисленными травмами.

В Ровенской области в аварии травмированы 23 человека, четверо из них в реанимации. Там слетел в кювет и перевернулся двухэтажный автобус Киев-Вроцлав. В салоне кроме водителей было полсотни пассажиров. А произошло ДТП, говорят очевидцы, из-за пешехода, который вдруг появился посреди дороги.

Об этом говорится в ТСН.19.30.

Произошло все на въезде в город Радивилов — вдруг на дорогу вышел пешеход. «Я своими глазами видел, как он под нас вскочил», — говорит пострадавший Дмитрий.

Также читайте В Луганский области из-за опрокидывания маршрутки 9 человек получили ранения

Он сидел в автобусе на переднем сиденье второго яруса. Это мгновение, говорит, до сих пор перед глазами. «Мы едем и перед нами по центру дороги прямо стоит мужик и на нас смотрит. Водитель начинает тормозить, но вы понимаете, такой большой автобус, мы просто не успели. Он как бы нарочно бежал под нас. Мы в кювет улетели и перевернулись», — вспоминает парень.

Кто выбирался из салона сам, кому-то помогали менее травмированы пассажиры. Когда прибыли спасатели, спешно начали доставать всех. Одну из пассажирок зажало между сидений.

Всего пострадало 23 человек. Их быстрыми доставили в ближайшие больницы с многочисленными травмами.

«Двое пациентов прооперированных в состоянии средней тяжести в реанимационном отделении. Еще 14 пациентов у нас в неврологическом, травматологическом и хирургическом отделениях», — рассказывает генеральный директор Радивиловской городской больницы Федор Стецюк.

Семь пострадавших увезли в Броды. В тяжелом состоянии с многочисленными переломами 23-летний пешеход, который попал под колеса автобуса. Его срочно уже направили в Ровно, сейчас спасают жизни в нейрохирургии.

В полиции же расследуют все обстоятельства аварии и устанавливают мог ли водитель избежать аварии. «Будут проведены ряд экспертиз и будет установлено, кто будет нести уголовную ответственность или водитель автобуса или пешеход, который собственно стал предварительно причиной ДТП», — объясняют в полиции.

В Радивилове у реанимации дежурят родственники пассажиров. У господина Андрея из Львовщины здесь 21-летняя дочь. «Перезвонила медсестра, прооперировали, отходит от наркоза, больше мы ничего не знаем», — говорит мужчина.

Все пострадавшие из разных уголков Украины: Киев, Закарпатье, Львовщина, Ровенщина. А Дмитрий с отцом ехали из Сум на отдых в Закарпатье. А теперь еще неизвестно когда парень станет на ноги. «Не выяснили, что у меня со спиной, но ходить пока нормально не могу, возят меня на коляске», говорит Дмитрий.

Но угроза для жизни пассажиров, говорят медики, прошла. Некоторых уже даже отпустили домой. И некоторых все же направили в Ровенскую областную больницу на дообследование.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку