Буду ли ограничивать работу общественного транспорта в городах во время нового локдауна: ответ Минздрава

Буду ли ограничивать работу общественного транспорта в городах во время нового локдауна: ответ Минздрава

Кузин констатировал, что прекращение функционирования городского общественного транспорта не дает дополнительного эпидемиологического воздействия.

В Украине во время нового возможного локдауна, скорее всего, правительство не будет рекомендовать ограничивать функционирование городского общественного транспорта.

Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в комментарии ТСН.ua.

Также читайте Труп в коридоре и ужасное шипение аппаратов ИВЛ: появилось видео из коронавирусной больницы в Мелитополе

Так, Кузин обьяснил, что прекращение функционирования общественного транспорта "довольно сильно влияет и на экономику, и на мобильность людей, и в частности, не дает дополнительного какого эпидемиологического влияния". В качестве примера он привел опыт других стран, где прекращали работу общественного транспорта, но в итоге все же восстанавливали его работу и возвращались к более слабым карантинным нормам.

"Поэтому основной рекомендацией является более жесткий контроль за соблюдением противоэпидемиологических требований при перевозке, ограничение количества людей, которые пользуются общественным транспортом, и наоборот вывод дополнительного, резервного количества самого того подвижного состава, чем прекращение его функционирования. Поэтому, скорее всего, в пределах возможных локдаунов или "красных" зон правительство не будет рекомендовать ограничивать функционирования именно местного или городского транспорта", — высказался Кузин.

Напоследок главный санврач напомнил, что вопрос остановки или функционирования общественного транспорта рассматривает местная комиссия ТЭБ и ЧС.

"Если мы будем говорить об общественном транспорте, то вопрос остановки или функционирования общественного транспорта лежит в плоскости ТЭБ и ЧС. То есть, местная комиссия ТЭБ и ЧС, когда рассматривает этот вопрос, она принимает решение о целесообразности или нецелесообразности прекращения работы общественного транспорта", — добавил он.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Кузин рассказал о работе общественного транспорта во время предстоящего локдауну в Украине

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку