Будущее будет сложнее, чем в "Терминаторе": Климкин – о сосуществовании с РФ

Если Запад не поймет, что мир изменился и наша безопасность – также их безопасность и не пойдет на непростые для себя шаги, то в Украине начнется сложная дискуссия: как нам обеспечить нашу безопасность. Тогда будущее будет сложнее, чем в "Терминаторе".

Об этом заявил бывший министр иностранных дел политик Павел Климкин в интервью журналистке ТСН Марии Васильевой в проекте "Ремарки".

"Если у нас нет гарантий безопасности, если у нас поставляется оружия не столько, сколько нам нужно, а столько, сколько нам дают, мы должны как-то обеспечить свою жизнь, поскольку эта Россия никогда не будет к нам дружественной. Будет там Путин, будет там какая-то другая фамилия, но сейчас они считают нас людьми какого-то второго сорта и неправильными россиянами", — сказал он.

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По мнению Климкина, такое отношение России к Украине вряд ли изменится в течение условно 50 лет.

"Они считают, что все равно должны контролировать Украину или ее уничтожить. Они никогда не считали нашу независимость реальной, они ее считали условной... Если мы являемся частью российской сферы влияния и выполняем то, что выполняем, тогда пусть будут символы, но они их считали какими-то квазиформальными. Поэтому вопрос безопасности для нас, если Запад не пойдет на самом деле непростые для себя шаги, чтобы понять, что мир изменился и наша безопасность – также их безопасность, то у нас начнется дискуссия: а как нам обеспечить нашу безопасность. И это не будет простая дискуссия... Будущее, по-моему, будет сложнее, чем в "Терминаторе". И нам нужно понять, а как обеспечить существование украинской нации на украинской земле", — подытожил политик.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Климкин: "Будущее будет сложнее, чем в "Терминаторе"! | Ремарки с Марией Васильевой”.

Напомним, 50 млрд евро для Украины от ЕС до сих пор заблокированы. Более того, США также не приняли финансовую поддержку нашего государства на 2024 год.

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