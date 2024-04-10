Будущее Украины без помощи США, план Трампа и новое контрнаступление: главное из интервью Зеленского Bild

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью немецкому изданию Bild. Глава государства рассказал о возможном сценарии будущего Украины без помощи США, плане Трампа касательно окончания войны и почему канцлер Олаф Шольц не предоставляет Украине ракеты Taurus.

ТСН.ua собрал главные тезисы из интервью президента Зеленского.

Масштабное наступление России на Харьков

Владимир Зеленский заявил, что не исключает нового масштабного наступления оккупационных войск России на Харьков.

По словам президента, диктатор России Владимир Путин хотел забрать Харьков, "потому что для него это большой символ. Харьков является одной из столиц Украины, поэтому он имеет большое символическое значение".

Зеленский выразил уверенность, что Украина готова сорвать планы России по захвату миллионного города.

Ракеты Taurus для Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц отказывается поставлять Украине крылатые ракеты Taurus из-за ядерных угроз со стороны России, сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что обсуждение вопроса по поставкам Taurus продолжается, но этот вопрос "не так прост".

"Насколько я понимаю, канцлер говорит, что Германия не является ядерным государством и что это самая сильная система вооружений в Германии. И Шольц не может оставить свою страну без этой системы вооружений", – сказал глава государства.

Он добавил, что ни одно оружие не может быть "действительно полезным" в случае ядерной войны, даже ATACMS или F-16.

План нового контрнаступления ВСУ

Президент Владимир Зеленский заверил, что у Украины есть план нового контрнаступления и она способна победить российскую армию. Но для этого нужно современное оружие.

Владимир Зеленский дал понять, что не хочет вести переговоры с Владимиром Путиным и не готов отдавать ни одну территорию.

"Мы обязательно победим. У нас нет альтернативы. Но я не могу этого обещать и назвать дату", – подытожил президент.

Зеленский прокомментировал план Трампа о окончании войны

Владимир Зеленский заявил, что если у Дональда Трампа есть желание передать России украинские территории, чтобы реализовать свой мирный план, то это очень примитивная идея.

Он отметил, что Украина не может рисковать, когда стоит вопрос о человеческой жизни.

Вместе с тем, Зеленский заявил, что он готов выслушать предложение Трампа, если у него действительно есть план скорого окончания войны.

Президент также подчеркнул, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять, если речь идет о переговорах.

"Все, о чем он говорил до этого, в дальнейшем он поступал иначе. Мы не можем ему доверять", – напомнил глава государства.

Жуткое будущее Украины без помощи США

Владимир Зеленский признал, что поражение Украины в войне Путина сейчас выглядит возможным, если США не объявят новый пакет военной помощи.

Зеленский признался, что Украине не хватает систем противовоздушной обороны в защите гражданского населения от российских атак.

"Систем ПВО у нас недостаточно. Путин понимает только силу. Он чувствует себя как животное. Если не сможешь защититься, он уничтожит еще больше. Его желание – завладеть целой Украиной", – подчеркнул он.

Зеленский предостерег мир от большой ошибки

Владимир Зеленский предостерегает мир от "заморозки войны" Путина в Украине, объяснив, что это будет означать лишь "перерыв" для подготовки РФ к новому наступлению.

"Конечно, некоторые люди будут счастливы. Мир скажет: "Да, нам удалось заморозить конфликт, ракеты не летают". Но это лишь до тех пор, пока Россия просто не увеличит производство и запасы военной техники, ракет, беспилотников и не проанализирует все ошибки, которые она допустила сначала", — считает украинский лидер.

Зеленский категорически предостерегает лидеров Европы от "замораживания войны".

"Это как перерыв, когда смотришь фильм. Но это не фильм, это реальность. Это перерыв. А это время для Путина", — подчеркнул глава государства.

Напомним, Зеленский призвал мир отдать Patriot Украине.

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