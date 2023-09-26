"Будут лететь головы российских генералов": Свитан о том, что для Путина будет означать потеря Бахмута

Для самого Путина потеря Бахмута вряд ли будет что-то означать, это больше фетиш для Министерства обороны.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

“Бахмут в режим информационного капкана загнал в свое время Пригожин. То есть, он брал Бахмут, целый год расписывал это на информационных потоках, год он двигался в сторону Бахмута, прошел 30 км, угробил десятки тысяч российских солдат», — сказал эксперт.

«В конце концов, он сам оттуда скрылся и эту проблему повесил на шею Шойгу и Министерства обороны в целом. Поэтому репутационные потери после освобождения Бахмута и бегства российской армии будут преимущественно у Министерства обороны», — рассказал он.

“А это даже, с одной стороны, может быть неким плюсом для Путина. Потому сильно по нему это не ударит. А главы российских генералов могут, конечно, улететь», — резюмировал Свитан.

Напомним, российский президент-диктатор Владимир Путин отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу остановить контрнаступление ВСУ и вернуть инициативу на фронте российским войскам.

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