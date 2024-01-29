Будут ли США атаковать Иран после обстрела американской базы: что говорят политики и эксперты

Боевики, поддерживаемые Ираном, нанесли удар беспилотниками по базе США в Иордании. Известно, что там погибли 3 американских военных, еще более 30 - ранены. А потому сейчас возникает вопрос - нанесут ли США удар по Ирану?

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Яны Слесарчук.

Атака беспилотника по базе США – заявление Байдена

На границе Иордании атаковали базу США "Тауэр 22". Этой ночью там погибли трое американских военных, еще по крайней мере 34 получили ранения.

Президент США Джо Байден пообещал, что его страна ответит за гибель своих военных.

Джо Байден

Ответственность за удар взяла на себя группировка "Коалиция исламского сопротивления", которая поддерживает Иран. Поэтому хотя официальный Тегеран свою причастность к беспилотнику отвергает, все обвиняют именно его.

Республиканцы сразу же превращают это нападение на американских военных в часть своей предвыборной кампании. Дональд Трамп обвиняет Байдена в бездействии постом в соцсетях, другой кандидат в президенты от республиканцев Ники Хейли призывает ответить Ирану силой.

Что говорят эксперты

Все американские военные эксперты, которых эта новость тоже застала врасплох, убеждены - ответ будет. Вопрос в том, не приведет ли он к глобальной эскалации.

"Мы уже слышали призывы, в том числе и от конгрессменов - ударить непосредственно по Ирану. Я не думаю, что Пентагон так далеко зайдет, потому что это однозначно увеличит масштаб конфликта", - говорит директор департамента безопасности Центра американского прогресса Элисон Макманус.

Американская база на карте

Республиканцы призывают ударить по Ирану

Нанести удар по Ирану президента призывают республиканцы. Некоторые же демократы обвиняют Байдена в том, что к этому привела поддержка Израиля. Откуда нанесли удар - не сообщают.

Военные пытаются выяснить и это, и причину, по которой ПВО на базе пропустила дрон. Рядовые иорданцы встречают новость без восторга: опасаются, что этот удар - не последний.

Противостояние на Ближнем Востоке

Это - первые погибшие американские военные на Ближнем Востоке с начала новой войны, которую в ответ на самый кровавый в истории Израиля теракт ХАМАСа" 7 октября прошлого года начали израильские войска в Секторе Газа.

Израиль поставил себе цель на этот раз полностью уничтожить там инфраструктуру ХАМАСа и вернуть захваченных 7 октября заложников. Часть людей боевики отпустили, после чего переговоры зашли в тупик.

Обвиняя Соединенные Штаты в поддержке Израиля, йеменские хуситы - еще одни боевики, которых поддерживает Иран - начали атаковать корабли в Красном море, на которое приходится едва ли не половина морской торговли. А дальше - пытаться бить по западным военным кораблям. В ответ западные союзники, прежде всего Великобритания и Соединенные Штаты, начали бить по позициям хуситов.

Напомним, во время ночной атаки беспилотников на американскую базу в Иордании вблизи границы с Сирией погибли трое военнослужащих армии США, еще более 20 получили ранения.

Американскую базу в Иордании, по словам президента США Джо Байдена, атаковали радикальные группы боевиков, поддерживаемых Ираном.

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