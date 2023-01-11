Будут ли ездить в Киеве маршрутки во время воздушной тревоги: в КГГА все объяснили

Поворозник подчеркнул, что во время воздушной тревоги люди должны быть в укрытии.

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник ответил, отменят ли в Киеве запрет на работу общественного транспорта во время воздушной тревоги.

Об этом чиновник рассказал в интервью ТСН.ua.

"Думаю, что нет. Где должен быть человек во время воздушной тревоги? Правильно, в укрытии! Поэтому мы даем возможность людям выйти из общественного транспорта и пройти в укрытие для сохранения собственной жизни и здоровья. Мы даем возможность, а дальше – это уже ответственность каждого", – объяснил Поворозник.

Он напомнил о частых обстрелах Киева и попаданиях в инфраструктурные объекты. Замглавы КГГА отметил, что не рекомендует ездить возле таких объектов во время воздушной тревоги в общественном транспорте.

"Вспомните прилет ракеты по телебашне в марте. Что бы было, если бы в тот момент там приезжал автобус или троллейбус?! А разбитый ракетой троллейбус на улице Кирилловской? Слава Богу, этот троллейбус был пуст и ехал в депо. Поэтому можем много моделировать и придумывать, но во время воздушной тревоги люди должны быть в укрытии!" – подчеркнул столичный чиновник.

Напомним, ранее руководитель КГВА Сергей Попко объяснил, почему в Киеве временно приостановили курсирование троллейбусов и трамваев. Все – из-за сложной ситуации в энергосистеме и "исходя из первоочередной задачи – обеспечить бесперебойную транспортную логистику для жителей столицы".

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