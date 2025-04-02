Будут ли иностранные войска на территории Украины: эксперты объяснили нюансы

Эксперты объяснили, чего ждать Украине

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Первая встреча представителей стран в рамках «коалиции решительных» запланирована на 4 апреля. По словам Владимира Зеленского, участники, а это военные команды тех стран, которые будут готовы разместить контингент в Украине, будут обсуждать возможные условия работы миротворцев на нашей территории. Для нее Украина уже подготовила предложения, отметил глава государства.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Алины Лесной.

Какие страны готовы отправить миротворцев в Украину

По данным западных СМИ, Франция предлагает разместить миротворческие силы вдоль реки Днепр, в центральной части Украины.

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В общем, с начала весны, из уст — европейских партнеров, прозвучал целый ряд потенциально возможных сценариев развертывания иностранного военного контингента в нашем государстве.

Сколько нужно миротворцев и с каким оружием, чтобы закрыть линию фронта и гарантировать соблюдение мира — пока в ЕС продолжаются консультации. Но, даже несмотря на заявления Великобритании о готовности отправить собственный контингент, большинство стран Евросоюза очень осторожно относятся к такой инициативе — без поддержки США.

То, что Америка не будет принимать в этом участия, сейчас вероятность 99%. Против европейских миротворцев — Россия.

Наиболее вероятные сценарии развертывания миротворцев в Украине это — контингент, санкционированный ООН, Миротворческая миссия Евросоюза или же — военные контингенты — отдельных стран. Впрочем, для реализации любого варианта, прежде всего, между сторонами войны должно быть достигнуто соглашение о мире или же, хотя бы — перемирие, отмечают эксперты. Но, даже при таких обстоятельствах, вариант миссии — под эгидой ООН, перспектива очень призрачная.

Что говорят эксперты

«Сейчас политика меняется чуть ли не каждый день, но на сегодня мандат на непосредственно собственно боевые действия не обсуждается, как не обсуждается и размещение на линии фронта или непосредственно близко к линии фронта. Есть различные обсуждения в крупных городах, элементы критической инфраструктуры, порты, возможно это определенные там объекты, но даже с военными объектами есть свои очень непростые проблемы», — говорит экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

К тому же, миссия миротворцев под флагом ООН, фактически означает развертывание миссии — с разрешения агрессора. Поскольку Россия один из постоянных членов Совета Безопасности ООН и может заблокировать, неприемлемые для Москвы варианты развертывания миротворцев в Украине.

«Очевидно, что Путин бредит чтобы уничтожить Украину, а значит в тех его попытках заводить миротворческие силы на территории Украины не совсем в интересах Путина. Единственный аргумент, в котором он разбирается, это — аргумент силы, нам нужно — вооружение, боеприпасы к тому вооружению, техника, оборудование, оборудование, все то, что определяет боевую мощь украинского войска. Если мы будем иметь этого достаточно, если Путин от того будет испытывать на поле боя значительно больше потери он возможно пойдет на компромисс», — говорит полковник ВСУ Владислав Селезнев.

Зато европейские силы, которые обсуждались на саммите между Макроном и другими европейскими лидерами, сложно назвать миротворческими или контингентом по поддержанию мира, объясняют эксперты. Поскольку там речь идет о возможной помощи Украине с безопасностью. В частности, британцы говорили о закрытии неба, а эта функция не является функцией по поддержанию мира, с точки зрения ООН. Последняя может гарантировать соблюдение перемирия — исключительно на земле. Ведь средств, которые гарантировали бы соблюдение перемирия в воздухе и на море, ООН — просто нет.

«То есть, это новый уникальный формат союзников, который они ищут. И будет достаточно интересно посмотреть, что именно он будет включать… Например, патрулирование воздушного пространства или патрулирование Черного моря, это будет включаться, не отказались от этой идеи, а это будет большой шаг вперед. Они будут стоять только в Одессе, или они смогут быть расположены где-то на белорусской границе?», — говорит директор программ безопасности Совета внешней политики «Украинская призма» Анна Шелест.

Дата публикации 12:44, 02.04.25 Количество просмотров 9 ТСН День новости 2 апреля. «День освобождения» наступил! Размещение иностранных войск в Украине

Относительно возможной численности контингента, делать прогнозы эксперты вообще не берутся! Однако говорят, что широкое географическое представительство может сыграть на руку украинцам.

В чем аналитики единодушны, так в том, что формата миссии с участием США или под руководством НАТО точно не будет. По крайней мере без капитуляции Московии. С другими межгосударственными двусторонними договоренностями тоже — все очень непросто.

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