Будут ли морозы в октябре: синоптик удивила прогнозом погоды

Первая и вторая половины октября будут отличаться погодой.

Об этом в комментарии ТСН.uaсказала руководитель отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Синоптик отметила, что в первой половине октября ожидаются заморозки. Также «минусы» возможны и в северных областях Украины.

«Октябрь, в отличие от сентября, который считается переходным месяцем от лета к осени, — это уже настоящая осень, — отметила Наталья Птуха. — Переход средней суточной температуры воздуха через +8 градусов в сторону понижения происходит в третьей, в большинстве северных областей — во второй декаде октября, только в южной части страны и в отдельных районах Закарпатья в первой декаде ноября. В этом году погода в первой декаде, а, возможно, и в первой половине октября будет формироваться под влиянием антициклона с севера. Поэтому будут солнечные достаточно теплые дни и ясные прохладные ночи, очевидно, без осадков. Заморозки в первой половине октября — явление обычное. Возможны отрицательные температуры на почве, а в северных областях — и в воздухе», — сказала Наталья Птуха.

