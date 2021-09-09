Будут ли проводить в Украине вакцинацию третьей дозой: объяснение главного санитарного врача

По словам Кузина, пока точно неизвестно о потенциальном эффекте от третьей дозы.
В Украине пока не рассматривают возможность вакцинации населения бустерной или третьей дозой вакцины от COVID-19.
Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин 9 сентября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.
"На данном этапе — нет. Мы получили много информации относительно потенциального эффекта бустерной или третьей дозы. Однако действительно, сейчас это находится только на этапе предварительных статей, которые еще не говорят о ее потенциальном эффекте. Кроме только одного случая: когда бустерная доза рекомендуется для так называемых иммунокомпроментированых людей. То есть тех людей, которые болеют онкологическими болезнями или тяжелые соматические", — отметил Кузин.
Ранее Игорь Кузин подтвердил, что украинцы часто не соблюдают противоэпидемические требования и сообщил о планах Минздрава провести совместные рейды с Нацполицией.