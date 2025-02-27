Будут ли сильные морозы и снег в ближайшие дни: прогноз погоды в Украине

Мороз в Украине будет еще держаться. В некоторых областях днем будет тепло.

Синоптики рассказали, какая погода будет в конце февраля и в первые дни весны в Украине.

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Зима уже идет

Мощные морозы, которые были в минувшие выходные, начали спадать в течение текущей недели. Однако из-за антициклона, установившегося над Восточной Европой, погода в Украине, по прогнозу синоптиков, до конца зимы будет с ночными морозами, на постепенное снижение которых будут влиять теплые и влажные воздушные массы.

В конце недели, а именно в первые дни весны, плюсовая температура воздуха местами будет встречаться как ночью, так и днем. Но немного рановато радоваться приходу нового сезона. Кроме потепления, он принесет осадки в виде мокрого снега и дождя.

В четверг, 27 февраля, сухая и спокойная погода без осадков сохранится в Украине. Ночью и утром местами туман, изморозь. На дорогах кое-где гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха -12 -17 градусов, в западных и южных областях -6 -11 градусов, дневная -2+4 градуса, в южных и западных областях +5+8 градусов.

В Киеве ночью -8, днем до +4 градусов.

В пятницу, 28 февраля, в части Украины, а именно во всех западных регионах вместе с Житомирской и Хмельницкой областями выпадет снег с дождем. Мороз ночью спадет. До -10 градусов максимально ночью ожидается в Харьковской, Донецкой и Луганской области. Ночью возможна плюсовая температура в нескольких областях.

В частности, ночью в Закарпатье будет тепло, до +3 градусов. Днем в большинстве регионов тоже будет плюсовая температура. Холоднее всего днем будет в Луганской области, до -2 градусов. Теплее всего днем будет в Николаевской области, до +7 градусов. В других южных регионах и в Черновицкой области до +6. В Киеве без осадков, ночью -4, днем до +5 градусов.

В начале марта активизируется циклоническая деятельность, что приведет к осадкам в виде снега и дождя в большинстве регионов, а также существенному повышению температуры воздуха.

С начала марта погодные процессы в Украине постепенно перестроятся на весенний манер.

Синоптик Наталья Птуха сделала прогноз погоды на последние дни зимы и предупредила, где будет мороз и может пройти снег, а где потеплеет до +9 градусов.

"Более теплый воздух начнет свое движение с западных и южных областей — там температура воздуха днем достигнет +2…+9 градусов, а ночью до -3 −10 градусов мороза. Самыми прохладными остаются восточные и северо-восточные области — там ночью -10 -16, а днем ожидается дождь. — это большинство северных, центральных, частично южных — ночью -5-13 градусов, а днем от -2 до +4", — уточнила она.

В конце недели ожидаем поступление атмосферных фронтов, которые принесут больше облачности, а кое-где и осадки, скорее всего, смешанные, потому что дневная температура уже будет все чаще со знаком плюс по стране, отметила Птуха.

"Приблизительно с пятницы, 28 февраля, воцарится поле пониженного давления. В большинстве областей в это время ночью будет -1...-6, а в западных областях даже около 0 градусов ночью. А днем +1...+6, Закарпатье и крайний петух — до +9 прогреется приземный слой воздуха", — сказала она.

В субботу, 1 марта, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя пройдут ночью в западных и северных областях, днем на большей части территорий страны. Кое-где возможен туман, налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха -4+1 градус, на востоке страны -5 -10 градусов, дневная 0…+5 градусов, в южных областях +2+7 градусов.

В воскресенье, 2 марта, небольшой снег, мокрый снег пройдет по местам в Украине, в южной половине и Крыму он ожидается с дождем. Кое-где туман, слабое налипание мокрого снега. Ветер преимущественно западной четверти, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха -3+2 градуса, дневная 0…+5 градусов, на юге до +7 градусов.

Какая будет весна

Какой же может быть весна этого года в Украине, рассказала синоптик Вера Балабух.

По ее прогнозу, весна 2025 года будет теплее примерно на 1-2 градуса. Однако не исключены периоды похолодания. Как отметила синоптика, климатические изменения существенно повлияли на продолжительность зимы и начало весны.

В марте ожидается среднемесячная температура воздуха от +5...+7°С на юге Одесской области и Закарпатья и до +3...+4°С на востоке Украины.

В апреле столбики термометров могут подняться выше +10°С, так что, как отметила метеоролог, будет происходить активная вегетация. Среднемесячная температура в апреле ожидается от +12°С на юге страны и до +11°С на востоке и севере.

В мае, согласно прогнозу, должно стать еще теплее. Средняя температура в месяц, вероятно, составит +15°С: от +19°С на юге и Закарпатье до +17°С на севере и востоке.

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