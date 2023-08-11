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Будут ли склонять Украину к переговорам с Россией из-за приближающихся выборов в США: ответ посла

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Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Будут ли склонять Украину к переговорам с Россией из-за приближающихся выборов в США: ответ посла

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Японии Сергей Корсунский / Фото: ТСН.ua

Корсунский отмечает, что Путин не хочет войны с НАТО, а хочет расколоть трансатлантическое единство.

На Западе хотят, чтобы Украина победила, но чтобы она победила так, чтобы разрушение России происходило контролируемым образом.

Такое мнение высказал в интервью ТСН.ua чрезвычайный и полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

"Они (США и другие западные партнеры – ред.) понимают опасность, но они совсем не хотят, чтобы это стала реальная Третья Мировая война. Видение такое, что нужно, чтобы Украина победила, но чтобы она победила так, чтобы разрушение России происходило контролируемым образом. Скорее всего, видение такое, как мне кажется. При всем при этом я абсолютно не вижу шагов и, я думаю, что это не так, что вроде бы нас принуждают к каким-то переговорам на условиях, которые нас не устраивают. Я думаю, что это абсолютно вымысел российский", — говорит дипломат.

Корсунский отмечает, что Путин не хочет войны с НАТО, а хочет расколоть трансатлантическое единство, поэтому он будет провоцировать страны восточного фланга Североатлантического союза всеми возможными способами.

"Я думаю, что чем дальше, мы тем больше будем видеть поддержку нашей позиции. Не то, чтобы засадить нас за стол переговоров, а чтобы сформировать политический пул стран, который продемонстрирует России, что "ты изгой, и мерить свою страну линейкой не надо"… Цивилизованный мир беспокоится о том, чтобы новых войн не возникло. Этот процесс скорее будет", — резюмировал посол.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Выборы в США важны, но Украину не будут склонять к переговорам с РФ | Сергей Корсунский".

Напомним. НАТО утвердило план обороны на случай вторжения России.

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Дата публикации
Просмотры
801
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