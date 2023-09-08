Будут ли снова отключать свет в Украине: чего ждать осенью и зимой

В части украинских областей уже разработаны графики отключения электроэнергии. Однако эксперты и энергетики рассказали, как можно избежать отключений.

Отключения света в Украине осенью и зимой 2023-2024 не избежать, говорят энергетики. Еще в июле президент Владимир Зеленский призвал власти готовиться к новым атакам по энергосистеме, так что в части областей уже разработали графики отключений электроэнергии.

Будет ли отключение света зимой 2024 – читайте на ТСН.ua.

Будут ли отключать свет в Украине

Еще в июле министр энергетики Герман Галущенко заявил о подготовке его ведомства к сложному отопительному сезону.

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"Мы исходим из того, что в тактике террористов ничего не изменится, и с началом сезона они снова начнут массированные атаки на энергосистему", – предупредил министр и подчеркнул необходимость иметь генераторы.

В августе Галущенко заявил, что свет в Украине не будет выключаться при отсутствии новых российских ударов. Министр уверял, что "энергосистема будет готова к зиме, есть все необходимые ресурсы для прохождения отопительного зимнего сезона без отключений электроэнергии".

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский предупреждал об угрозе новых ракетных ударов по энергетической инфраструктуре зимой. Он призвал местные власти готовиться к такому сценарию. А премьер Денис Шмыгаль подчеркивал, что украинцев ждет непростая зима.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснял, что возможные отключения света зимой зависят от характера и масштаба вражеских атак по энергосистеме в этот период. Если обстрелов не будет, то "можно будет покрыть потребление и избежать каких-либо масштабных отключений электроэнергии".

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По оценкам главы Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергея Дяченко, отключений света в Украине удастся избежать в случае, если грядущая зима пройдет без особых морозов и обстрелов.

"Обещают, что к отопительному сезону все будет отремонтировано, поэтому дефицита не должно быть. Но будет зависеть также и от строгости зимы, чтобы не возникала дополнительная нагрузка на энергосистему из-за низких температур", — объяснял Дяченко.

Отключение электроэнергии в Украине / Фото: Associated Press

Россиянам будет гораздо труднее разрушить критическую инфраструктуру Украины в этом отопительном сезоне, считает офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров. Из-за дефицита ракет у врага больше нет возможностей устраивать такие массированные атаки, как раньше.

Восстановление энергосистемы: что с ремонтами

По состоянию на начало сентября НЭК "Укрэнерго" возобновила работу 85% своих систем, поврежденных российскими атаками во время предыдущего отопительного сезона, информировал Кудрицкий. Ранее он предупреждал, что этой осенью и зимой в энергосистеме будет сохраняться дефицит генерации и посоветовал экономить электроэнергию.

В то же время "ДТЭК Энерго" сообщили, что отремонтировали 13 энергоблоков тепловых электростанций. Еще семь блоков ТЭС сейчас находятся в процессе ремонта.

Графики отключения света

В начале сентября директор ДТЭК "Днепровские электросети" Андрей Терещук сообщил, что жителям Днепропетровской и Полтавской областей следует готовиться к отключению света по графикам. Терещук объяснял, что энергосистему невозможно восстановить на все 100% после российских атак.

"Если мы будем жить без электроэнергии 4-8 часов в сутки, это будет хорошо", – отмечал специалист.

Тогда же в АО "Полтаваоблэнерго" сообщили о своей подготовке к отключению электроэнергии по графику и запланировали на середину сентября соответствующие тренировки.

Графики отключений света в случае дефицита генерации электроэнергии или аварийных ситуаций уже разработали или работают над разработкой в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Винницкой, Полтавской и Львовской областях. Графики отключений электроэнергии будут содержать шесть очередей.

Что касается продолжительности отключений света, то, в частности, в Винницкой области проинформировали, что периодичность может колебаться от двух до четырех часов с подачей электроэнергии от четырех до двух часов соответственно.

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