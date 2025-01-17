Будут ли у Путина деньги для войны в Украине: аналитики объяснили действия США

Аналитики считают, что в США ударили по "теневому флоту" Путина и теперь у России останется меньше возможностей для войны против Украины.
Более полусотни российских танкеров застряли по миру и не могут разгрузиться из-за санкций, введенных США 10 января. Крупнейшие покупатели российской нефти - Китай и Индия отказались принимать и разгружать этот подсанкционный теневой флот, чтобы самим не попасть под вторичные санкции. Это не остановит российскую торговлю нефтью. А мировые цены на нее даже немного выросли на фоне ожиданий перебоев с поставками. И все же, считают экономисты, это - очень ощутимый удар по доходам Москвы, которая потеряет часть своего теневого экспорта.
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Марии Васильевой.
Что известно о санкциях США
За десять дней до окончания своих президентских полномочий Джо Байден наконец-то решился сделать по-настоящему больно Владимиру Путину. Две любимые дойные коровы Путина - "Сургутнефтегаз" и "Газпромнефть", приносящие доходы ему лично, наконец-то попали под санкции США. А заодно и связанные с ними компании, 180 танкеров российского теневого флота, а также операторы, которые страховали морские перевозки нефти. Аналитики российского "Альфа-банка" посчитали: из-за этого Россия может потерять почти треть морского экспорта нефти или 15 процентов от торговли нефтью в целом.
"Это - самый существенный пакет санкций против России от администрации Байдена, который мы видели за много лет. И это, безусловно, изменение политики в последние дни правления администрации Байдена. Рынок уже привык к тому, что Белый дом Байдена всегда ставит в приоритет недопустимость перебоев в поставках нефти, а не другие политические цели, такие как давление на Россию или давление на Иран. Кажется, этот подход изменился в последние дни пребывания в Белом доме", - говорит аналитик Ричард Бронз.
"Теневой флот" России дрейфует в море
65 танкеров кремлевского "теневого флота", которые успешно обходили установленные ранее санкционные ограничения, теперь дрейфуют в море у берегов Китая, Индии, Сингапура. Эти страны не пустили подсанкционные суда в свои порты. Индия и Китай сейчас - главные покупатели российской нефти, срочно ищут ей замену у других поставщиков.
В Нью-Дели прогнозируют, что перебои могут продлиться около полугода и ожидают, что Россия в дальнейшем будет продавать нефть с еще большими скидками. За все время с 2022 года санкции были наложены на триста танкеров, а всего их - около тысячи. Поэтому российская торговля нефтью хоть с ограничениями, но будет продолжаться.
Мнения экспертов
"Это будет для России ощутимым ударом. Конечно, не драматическим, это не обвалит их экономику. Но мы видим, что ресурсы российской экономики исчерпываются, исчерпывается фонд национального достояния и исчерпываются резервы государственных корпораций. Это означает, что запаса прочности у российской экономики меньше и поэтому 10% экспортной выручки, которую Россия недополучит, потому что часть этой нефти будет продаваться, но с большим дисконтом. Это тоже довольно ощутимо", - говорит эксперт Юрий Гайдай.
Доходы от нефти и газа составляют около половины доходов бюджета России и поэтому являются главным источником финансирования военной агрессии Москвы. В 2023 году Кремль заработал около ста миллиардов долларов от экспорта энергоносителей, которые оплачивали расходы на войну в Украине. В то же время, хотя Кремль изо всех сил делает вид, что санкции неэффективны, они действуют, как выразились в Вашингтоне, будто песок в шестернях военной машины. Бывший российский чиновник, экономист Владимир Милов в интервью политологу Майклу Наки рассказал, как изменилось за три года соотношение доходов России от нефтегазового экспорта и расходов на войну.
"Сколько денег от нефти и газа остается после военных расходов: в 2022 году там было плюс 7 триллионов. Нефтегазовые доходы были 11, а военные расходы - 4 триллиона. После финансирования армии осталась еще куча денег. Но в этом году уже вышли в ноль. То есть в 2024, который уже прошел. А в 2025 - минус два и шесть. То есть военные расходы выросли, а нефтегазовые - снизились. А в этом году не только не хватает всех нефтегазовых доходов, но и не хватает почти трех триллионов рублей", - говорит он.
Снимет ли Трамп санкции с России?
Многие аналитики сходятся на том, что Путин понимает, насколько фатальным для его экономики может быть продолжение войны в течение этого года. Именно поэтому беспощадно опустошает свои ресурсы в надежде вступить в переговоры с позиции силы. Удастся ли ему это - в значительной степени зависит от Дональда Трампа. Пока что не похоже, что он намерен снимать с Кремля санкции, наложенные предыдущей администрацией.
"Известно, что взгляды и тактика администрации Трампа, возможно, отличаются от предшественников, когда речь идет о России и Украине. Но я думаю, что эти разногласия иногда преувеличивают. Я имею в виду, что Трамп все еще хочет надавить на Россию. И он может рассматривать этот пакет санкций, как полезный инструмент влияния, который он может использовать в переговорах. И еще важная деталь: любой пересмотр санкций или их отмена потребует согласия Конгресса", - говорит аналитик Ричард Бронз.
Трамп не станет учитывать интересы Путина, когда речь пойдет об экономических шагах Вашингтона, считают эксперты рынка. Вся российская нефть - это менее пяти процентов мировых объемов потребления. Поэтому перебои в ее поставках из-за санкций не окажут существенного влияния на мировые цены. Которые в следующие несколько лет, скорее всего, будут снижаться. На это указывают такие факторы, как замедление экономики Китая, взрывное развитие рынка электромобилей и намерения Трампа отменить экологические запреты и увеличить добычу нефти в США. А чтобы продать больше американской нефти, придется потеснить Путина.
Свой список санкций в отношении российских энергоносителей еще не исчерпала и Украина. К примеру под международные санкции не попадает трубопроводный экспорт, который обеспечивает нефтью Венгрию, Словакию и Китай. Однако в Будапешт и Братиславу российская нефть попадает по нефтепроводу, который пролегает через территорию Украины. А украинские беспилотники без устали сокращают российские мощности переработки и перевалки нефти и газа. В начале января Украина во второй раз нанесла удар по перевалочному терминалу Усть-Луга - крупнейшему в Балтийском море.
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