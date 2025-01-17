Будут ли у Путина деньги для войны в Украине: аналитики объяснили действия США

Аналитики считают, что в США ударили по "теневому флоту" Путина и теперь у России останется меньше возможностей для войны против Украины.

Более полусотни российских танкеров застряли по миру и не могут разгрузиться из-за санкций, введенных США 10 января. Крупнейшие покупатели российской нефти - Китай и Индия отказались принимать и разгружать этот подсанкционный теневой флот, чтобы самим не попасть под вторичные санкции. Это не остановит российскую торговлю нефтью. А мировые цены на нее даже немного выросли на фоне ожиданий перебоев с поставками. И все же, считают экономисты, это - очень ощутимый удар по доходам Москвы, которая потеряет часть своего теневого экспорта.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Марии Васильевой.

Что известно о санкциях США

За десять дней до окончания своих президентских полномочий Джо Байден наконец-то решился сделать по-настоящему больно Владимиру Путину. Две любимые дойные коровы Путина - "Сургутнефтегаз" и "Газпромнефть", приносящие доходы ему лично, наконец-то попали под санкции США. А заодно и связанные с ними компании, 180 танкеров российского теневого флота, а также операторы, которые страховали морские перевозки нефти. Аналитики российского "Альфа-банка" посчитали: из-за этого Россия может потерять почти треть морского экспорта нефти или 15 процентов от торговли нефтью в целом.

"Это - самый существенный пакет санкций против России от администрации Байдена, который мы видели за много лет. И это, безусловно, изменение политики в последние дни правления администрации Байдена. Рынок уже привык к тому, что Белый дом Байдена всегда ставит в приоритет недопустимость перебоев в поставках нефти, а не другие политические цели, такие как давление на Россию или давление на Иран. Кажется, этот подход изменился в последние дни пребывания в Белом доме", - говорит аналитик Ричард Бронз.

Ричард Бронз.

"Теневой флот" России дрейфует в море

65 танкеров кремлевского "теневого флота", которые успешно обходили установленные ранее санкционные ограничения, теперь дрейфуют в море у берегов Китая, Индии, Сингапура. Эти страны не пустили подсанкционные суда в свои порты. Индия и Китай сейчас - главные покупатели российской нефти, срочно ищут ей замену у других поставщиков.

В Нью-Дели прогнозируют, что перебои могут продлиться около полугода и ожидают, что Россия в дальнейшем будет продавать нефть с еще большими скидками. За все время с 2022 года санкции были наложены на триста танкеров, а всего их - около тысячи. Поэтому российская торговля нефтью хоть с ограничениями, но будет продолжаться.

Теневый флот РФ

Мнения экспертов

"Это будет для России ощутимым ударом. Конечно, не драматическим, это не обвалит их экономику. Но мы видим, что ресурсы российской экономики исчерпываются, исчерпывается фонд национального достояния и исчерпываются резервы государственных корпораций. Это означает, что запаса прочности у российской экономики меньше и поэтому 10% экспортной выручки, которую Россия недополучит, потому что часть этой нефти будет продаваться, но с большим дисконтом. Это тоже довольно ощутимо", - говорит эксперт Юрий Гайдай.

Юрий Гайдай

Доходы от нефти и газа составляют около половины доходов бюджета России и поэтому являются главным источником финансирования военной агрессии Москвы. В 2023 году Кремль заработал около ста миллиардов долларов от экспорта энергоносителей, которые оплачивали расходы на войну в Украине. В то же время, хотя Кремль изо всех сил делает вид, что санкции неэффективны, они действуют, как выразились в Вашингтоне, будто песок в шестернях военной машины. Бывший российский чиновник, экономист Владимир Милов в интервью политологу Майклу Наки рассказал, как изменилось за три года соотношение доходов России от нефтегазового экспорта и расходов на войну.

"Сколько денег от нефти и газа остается после военных расходов: в 2022 году там было плюс 7 триллионов. Нефтегазовые доходы были 11, а военные расходы - 4 триллиона. После финансирования армии осталась еще куча денег. Но в этом году уже вышли в ноль. То есть в 2024, который уже прошел. А в 2025 - минус два и шесть. То есть военные расходы выросли, а нефтегазовые - снизились. А в этом году не только не хватает всех нефтегазовых доходов, но и не хватает почти трех триллионов рублей", - говорит он.

Снимет ли Трамп санкции с России?

Многие аналитики сходятся на том, что Путин понимает, насколько фатальным для его экономики может быть продолжение войны в течение этого года. Именно поэтому беспощадно опустошает свои ресурсы в надежде вступить в переговоры с позиции силы. Удастся ли ему это - в значительной степени зависит от Дональда Трампа. Пока что не похоже, что он намерен снимать с Кремля санкции, наложенные предыдущей администрацией.

"Известно, что взгляды и тактика администрации Трампа, возможно, отличаются от предшественников, когда речь идет о России и Украине. Но я думаю, что эти разногласия иногда преувеличивают. Я имею в виду, что Трамп все еще хочет надавить на Россию. И он может рассматривать этот пакет санкций, как полезный инструмент влияния, который он может использовать в переговорах. И еще важная деталь: любой пересмотр санкций или их отмена потребует согласия Конгресса", - говорит аналитик Ричард Бронз.

Трамп не станет учитывать интересы Путина, когда речь пойдет об экономических шагах Вашингтона, считают эксперты рынка. Вся российская нефть - это менее пяти процентов мировых объемов потребления. Поэтому перебои в ее поставках из-за санкций не окажут существенного влияния на мировые цены. Которые в следующие несколько лет, скорее всего, будут снижаться. На это указывают такие факторы, как замедление экономики Китая, взрывное развитие рынка электромобилей и намерения Трампа отменить экологические запреты и увеличить добычу нефти в США. А чтобы продать больше американской нефти, придется потеснить Путина.

Свой список санкций в отношении российских энергоносителей еще не исчерпала и Украина. К примеру под международные санкции не попадает трубопроводный экспорт, который обеспечивает нефтью Венгрию, Словакию и Китай. Однако в Будапешт и Братиславу российская нефть попадает по нефтепроводу, который пролегает через территорию Украины. А украинские беспилотники без устали сокращают российские мощности переработки и перевалки нефти и газа. В начале января Украина во второй раз нанесла удар по перевалочному терминалу Усть-Луга - крупнейшему в Балтийском море.

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