Будут ли в Украине отстранять от работы невакцинированных медиков: объяснение Ляшко

Медиков пока не вносят в перечень профессий, вакцинация от COVID-19 для которых является обязательной.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, будут отстранять от работы невакцинированных медиков.
Об этом глава Минздрава сказал 13 октября в эфире ТСН.19:30.
По его словам, медиков пока не вносят в перечень профессий, вакцинация от COVID-19 для которых является обязательной.
"Медицинских работников пока привито по крайней мере одной дозой уже около 90%. Сейчас мы смотрим, чтобы внесения медиков в перечень обязательной вакцинации не уменьшило доступ к медицинским услугам. Если мы отстраним, например, двух-трех реаниматологов от работы, это будут иметь гораздо худшие последствия, чем продолжение их работы", — сказал министр.
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