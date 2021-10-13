Будут ли в Украине отстранять от работы невакцинированных медиков: объяснение Ляшко

Будут ли в Украине отстранять от работы невакцинированных медиков: объяснение Ляшко

Медиков пока не вносят в перечень профессий, вакцинация от COVID-19 для которых является обязательной.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, будут отстранять от работы невакцинированных медиков.

Об этом глава Минздрава сказал 13 октября в эфире ТСН.19:30.

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По его словам, медиков пока не вносят в перечень профессий, вакцинация от COVID-19 для которых является обязательной.

"Медицинских работников пока привито по крайней мере одной дозой уже около 90%. Сейчас мы смотрим, чтобы внесения медиков в перечень обязательной вакцинации не уменьшило доступ к медицинским услугам. Если мы отстраним, например, двух-трех реаниматологов от работы, это будут иметь гораздо худшие последствия, чем продолжение их работы", — сказал министр.

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