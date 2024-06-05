Мобилизация по-новому: адвокат назвала вероятные изменения для мужчин из-за военной полиции

В новом законопроекте о военной полиции есть сразу несколько норм, которые обратили на себя внимание юристов. Речь идет о том, что военным полицейским парламент планирует предоставить право в отдельных случаях проникать в жилье нарушителей законодательства (такими юридически могут считать и уклонистов) и предоставить право платить деньги физическим лицам за помощь в раскрытии преступлений.

Например, в пункте 11 статьи 16 данного законопроекта отмечается, что военная полиция имеет право на следующие действия: "В неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, в случаях и на основаниях, предусмотренных законом, проникать в жилье или другое владение лица с немедленным уведомлением органа досудебного расследования и прокуратуры".

Адвокат Катерина Анищенко, которая практикуется в том числе и в вопросах мобилизации и военной сферы в комментарии для ТСН.ua рассказала, что вместе с этим законопроектом в парламенте рассматривается законопроект о внесении изменений в административный и уголовный кодексы.

"Расширен перечень полномочий", – говорит Екатерина Анищенко.

И продолжает: "Если учитывать цель этого законопроекта о введении военной полиции, то там подразумевается то, что они имеют право разыскивать именно военнообязанных. То есть дезертиров, уже нарушивших требования закона, а не уклонистов, которые не прибыли и не обновили свои военно-учетные данные. Но с учетом того, что на уровне законопроекта предусмотрены изменения в административный кодекс, с учетом цели создания военной полиции, я могу предположить, что именно военная полиция будет проводить оперативно-розыскные действия по отношению к уклонистам, которые не обновили свои военно-учетные данные, не стали на военный учет, которые были объявлены в розыск и не явились в ТЦК ”.

Легализуют "доносы" за деньги

Помимо пункта о проникновении в жилье, законопроект предлагает ввести создание "партизанской сети", которая бы за деньги сообщала правоохранителям о тех военнообязанных, которые нарушили законодательство.

Статья №9 законопроекта о военной полиции содержит такую норму, на которую имеют право эти правоохранители: "Осуществлять сотрудничество с физическими лицами, в том числе на договорных началах, соблюдая условия добровольности и конфиденциальности этих отношений, материально и морально поощрять лиц, оказывающих помощь в предупреждении, выявлении, пресечении уголовных правонарушений".

Адвокат Катерина Анищенко так прокомментировала нам этот пункт законопроекта: "Речь идет о том, что хотят поощрять гражданских предоставлять информацию в отношении правонарушителя, дезертира и так далее".

Ранее сообщалось о том, имеют ли право ТЦК "упаковывать" в бусы и как действовать в таком случае.

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