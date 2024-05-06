Будут ли войска НАТО в Украине: кто из союзников "за", а кто — "против" и что об этом говорят у Зеленского

Действительно ли солдаты Альянса могут вступить в войну Украины и России.

Североатлантический альянс впервые в конфиденциальном порядке и без официальных сообщений определил не менее двух "красных линий", после пересечения которых может произойти прямое вмешательство в войну России против Украины.

Первым европейским лидером, который в феврале 2024 года открыто начал говорить о возможности введения войска НАТО в Украину, стал президент Франции Эммануэль Макрон.

ТСН.ua собрал заявления союзников Украины и комментарии украинских политиков по этому вопросу.

Если РФ перейдет одну из двух "красных линий"

Итальянская газета La Repubblica написала материал, в котором говорится, что НАТО определило две "красные линии", чтобы вступить в войну Украины с РФ.

Так, первая "красная линия" предполагает прямое или косвенное вмешательство в войну третьей стороны — речь идет о наступлении на северо-запад Украины со стороны Беларуси.

Вторая "красная линия" касается нападения на страны Балтии, Польшу или Молдову. Это может быть не полномасштабное вторжение, а военная провокация. СМИ пишет, что Россия может предпринять такие действия, чтобы проверить, какой будет реакция Альянса.

Сообщается, что НАТО может рассчитывать более чем на 100 тысяч солдат для военных действий против РФ.

При этом La Repubblica отметила, что пока не существует оперативных планов, предусматривающих отправку войск в Украину – есть лишь оценки возможных действий на случай чрезвычайных ситуаций.

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Макрон назвал условие для введения французских войск

Президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция рассматривала ввод войск, если бы россияне прорвали линию фронта и Украина попросила о помощи.

"Если бы россияне прорвали линию фронта, если бы была просьба Украины — чего сегодня нет, — мы должны легитимно задать себе этот вопрос. Поэтому я считаю, что исключить это априори — это не изучить уроки последних двух лет", - отметил президент Франции.

Макрон также отметил, что агрессивность реакции России на его слова показала, что это дало желаемый эффект.

Макрон считает, что нервная реакция Кремля на его заявление о возможной отправке западных войск в Украину является свидетельством того, что эта идея работает.

"Если Россия победит, то в следующую же секунду безопасности уже не будет ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни в нашей стране", - подчеркнул Макрон.

"Макрон был прав"

Бывший министр Британии и депутат Джеймс Гиппи поддержал идею президента Франции по отправке военных НАТО в Украину. Они могут заниматься обучением украинских военнослужащих.

"Макрон был прав, когда выдвинул эту идею. Потому что идея о том, что вы собираетесь ротировать украинские бригады с линии фронта и отвезти их за тысячу миль в тыл в Германию или Польшу, чтобы научить их высокому уровню комбинированного маневра, я просто не думаю, что это реалистично", – заявил Джеймс Гиппи.

Он также добавил, что не думает, что украинские генералы могут позволить себе держать их вне линии фронта так долго.

"Поэтому, я думаю, что следующий большой шаг – это не возможности в виде оружия или чего-то еще, следующий большой шаг – это прибытие военных на запад Украины для проведения этой комбинированной подготовки", – отметил Гиппи.

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Премьер Словакии Фицо категорически против

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался отправлять словацких военных в Украину. Так он отреагировал на заявления президента Франции Эммануэля Макрона.

"Украина не является членом НАТО. Словакия не имеет никакого отношения к войне в Украине, и я присылаю очень четкое сообщение всей Словакии, что кто бы у нас чего-либо не требовал, нога словацкого солдата не пересечет словацко-украинскую границу", – прокомментировал он.

Фицо добавил, что такое заявление Макрона является шагом к Третьей мировой войне.

Что говорит глава МИД Британии

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон также выступил против идеи президента Франции Эммануэля Макрона рассмотреть возможность отправки войск стран Запада в Украину в случае прорыва фронта.

Он заявил, что отправка западных войск на помощь украинцам будет "опасной эскалацией".

"Я не думаю, что когда солдаты НАТО убивают российских солдат – это правильно", - высказался Кэмерон.

Как отреагировали у Зеленского

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что введение войск НАТО в Украину возможно при наличии политической воли партнеров. Для этого не требуется одобрение всего Североатлантического союза.

Подоляк подчеркнул, что правительство той или иной страны может отправить национальный контингент не в рамках военного альянса, а в рамках двустороннего соглашения, и это может быть юридически урегулировано. Однако он напомнил слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что наибольшая потребность сейчас — это оружие.

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Комментируя заявление премьера Словакии Роберта Фицо о том, что словацкие солдаты не пересекут границу с Украиной, Подоляк отметил, что это право Словакии, ведь речь идет о национальных интересах. Он также отметил разницу между коллективным решением НАТО и двусторонними соглашениями между странами.

Шмыгаль: Мы будем благодарны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что подкрепление со стороны западных военнослужащих позволит Украине оттеснить врага. Киев будет благодарен такому шагу от партнеров, если придет время, и Украина будет приветствовать введение войск из стран НАТО.

"Если придет время, мы будем абсолютно благодарны, и мы будем рады", – отметил премьер Украины.

Какая позиция Италии

Глава Минобороны страны Гвидо Крозетто подчеркнул, что Италия не будет участвовать в какой-либо возможной вооруженной интервенции.

"Наша позиция не меняется: мы всегда говорили, что Украине нужно всячески помогать, и мы это делаем, но мы также всегда исключали непосредственное вмешательство наших военных в конфликт", – сказал политик.

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Он также добавил, что заявления президента Франции Эмануэля Макрона о возможности введения войск в Украину "объективно нагнетают напряженность".

Что говорят в Польше о западных войсках в Украине

Глава МИД Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что правильно поставить президента-диктатора России Владимира Путина в ситуацию, когда он не уверен, что будет делать Запад.

На вопрос, рассматривает ли Польша возможность отправки своих войск в Украину, Сикорский сказал:

"Мы не будем раскрывать наши карты. Пусть Путин думает о том, что мы будем делать".

На вопрос, видит ли он место для дипломатии в прекращении войны, Сикорский ответил: "Потенциальных посредников хватает — Турция, ООН. Китай действительно мог бы заставить Путина прекратить эту войну. Но я не вижу никаких признаков того, что Путин хочет вести переговоры".

Могут ли США вмешаться в войну в Украине

Лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис рассказал, что в случае успеха россиян в войне Америке может придется вмешаться в военном плане.

"Мы не можем позволить Украине упасть, потому что если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт – не просто с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими", - высказался Джеффрис.

Конгрессмен отметил, что Владимир Путин стремится захватить больше территорий других стран, чтобы вроде бы "воспроизвести" Советский Союз. Российский диктатор в этой агрессии в дальнейшем будет угрожать союзникам из НАТО.

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