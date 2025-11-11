ТСН в социальных сетях

Будут ли выселять принудительно из Польши украинских мужчин: эксперт удивил объяснением

Эксперт Александр Гладун объяснил, будут ли выселять из Польши украинцев.

Авторы публикации
Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Украинцев принудительно не будут возвращать из Польши

Демограф Александр Гладун объяснил, что Польша не будет отправлять домой мужчин из Украины, поскольку для этой стране это экономически невыгодно.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

Гладун пояснил, что в Польше украинский вопрос политизирован, а потому время от времени появляются подобные заявления.

«Скорее всего, заявления польских политиков — лишь заявления ради рейтингов. Хотя, если польская сторона начнет реально сокращать помощь или менять условия пребывания для украинцев, ссылаясь на рекомендации Совета ЕС, то, возможно, часть украинских граждан будет покидать страну. Но, я считаю, они не вернутся в Украину, а поедут в соседние страны Европы», — сказал он.

Больше читайте по ссылке: Война до 2030-го: неутешительный прогноз демографа для Украины, и что будет с численностью населения

