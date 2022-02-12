"Будут очень болезненные санкции": Кулеба назвал три элемента сдерживания российской агрессии против Украины

Глава МИД заверил, что сейчас позиции Украины на дипломатическом уровне самые сильные за последние восемь лет.
На фоне возможного российского военного вторжения в Украину Киев продолжает дипломатическую борьбу для сдерживания этой агрессии.
Об этом 12 февраля в прямом эфире ТСН.19:30 заверил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Мы знаем несколько вещей. Первое, что сейчас позиция Украины является самой сильной, начиная с 2014 года. С экономической точки зрения, с дипломатической и военной. Второе: мы знаем, что именно благодаря нашей инициативе и нашей работе партнеры в Европейском Союзе, Соединенных Штатах завершили формирование санкционного пакета. И это будут очень болезненные санкции для Российской Федерации. Поверьте, они нанесут непоправимый ущерб российской экономике. И это тоже фактор сдерживания. И третий элемент — уверяю вас, что Украина готова к любому сценарию развития событий. Это не преувеличение", — сказал Кулеба.
Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что принимают все меры по противодействию агрессивным действиям России и призывают граждан сохранять спокойствие и консолидироваться внутри страны.
Тем временем военное руководство заявило, что украинская армия сейчас сильная и готова к противостоянию с возможным российским вторжением: "Готовы встретить врагов со Стингерами, Джавелинами и NLAW. Welcome to hell!".
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