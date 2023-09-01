Будут отвечать индивидуально: что ждет уклонистов, которые бежали за границу со сфальсифицированными справками от ВВК

Эксперт рассказал, как могут наказать тех, кто сделал себя непригодным для армии.

В Украине продолжаются основательные проверки деятельности военно-врачебных комиссий (ВВК). По их результатам будут сделаны выводы относительно тех лиц, которые на основе сфальсифицированных справок ВВК выехали за границу с начала войны.

Сайт ТСН.ua выяснял, что ждет людей, которые бежали за границу со фальсифицированными справками от ВВК: будут ли их принудительно возвращать домой или задерживать на границе по возвращении в Украину.

Павел Фрис, правовед-криминолог, напоминает, что Украина – это демократическая страна, и у нас существует принцип индивидуальной ответственности. То есть мы не можем в этой ситуации всех людей скопом привлечь к уголовной ответственности и объявить преступниками.

"Индивидуальная ответственность – это когда каждое лицо отвечает за лично им совершенное деяние, которое предусмотрено в качестве уголовного правонарушения в действующем уголовном законодательстве. Должно быть возбуждено уголовное производство по факту совершения правонарушения. Далее – лицу предъявляется подозрение в его совершении, идет нормальный, предусмотренный уголовно-процессуальным законом процесс досудебного расследования. Кстати, у нас есть заочное производство. Можно даже заочно вынести приговор человеку и привлечь к уголовной ответственности", – рассказывает сайту ТСН.ua Павел Фрис, правовед-криминолог, профессор, доктор юридических наук.

Проверка работы ВВК продолжается / Фото: СБУ

Когда возможна экстрадиция уклониста?

Эксперт приводит условный пример, как может теоретически происходить возвращение в Украину владельцев поддельных справок от ВВК.

"Гражданин Х получил за взятку справку от ВВК о наличии у него заболевания, которое освобождает его от мобилизации, и на основании этой справки выехал за границу. Принудительно вернуть такого человека мы не имеем права, потому что не существует законодательного механизма, который бы дал нам возможность это сделать. Для этого нужно иметь приговор суда, которым человек признается виновным в совершении уголовного правонарушения, например, о подделке документов, и если есть такой приговор, тогда вступают в силу правила, предусмотренные международным и национальным законодательством относительно экстрадиции. Но ни одна страна не будет возвращать нам человека, в отношении которого нет соответствующего уголовного производства", – объясняет Павел Фрис.

Правовед-криминолог добавляет, что следует учитывать, что экстрадиции подлежат лица, совершившие общие уголовные правонарушения, то есть человек не преследуется за политические взгляды.

"В нашем случае, человек бежит от службы в армии и участия в боевых действиях. Поэтому ключевыми являются два вопроса. Первый – привлечение такого лица к уголовной ответственности, а второе – возвращение личности из другой страны, которая выехала туда без наличия законных оснований для выезда", – добавляет Павел Фрис.

Ни одна страна не будет возвращать нам человека, в отношении которого не существует соответствующего уголовного производства / Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Каким может быть наказание

Он подчеркивает, что в каждом случае это должно быть индивидуальное рассмотрение дела и, соответственно, экстрадиция. Наказание будет определять суд по правилам, предусмотренным действующим Уголовным кодексом Украины.

"Здесь не может быть общей уголовной ответственности, мол, всех посадим, кто уехал незаконно – это полный бред. Каждый должен отвечать индивидуально. Что касается наказания за такие действия, то нужно видеть перед глазами материалы уголовного дела. Здесь может быть и совокупность преступлений – подделка документов и предоставление неправомерной выгоды. Например, мужчина дал взятку врачу ВВК, получил справку, а потом еще дал взятку кому-то на границе, у него тогда уже будет три эпизода. За все это человек должен отвечать перед законом, а наказание выносится на основании квалификации, которую сделает суд", – отмечает Павел Фрис.

Каждый должен отвечать индивидуально / Фото: facebook.com/UkraineCustoms

Будет неотвратимая ответственность

Эксперт говорит, что в Украине действует принцип неотвратимой уголовной ответственности. Поэтому если человек возвращается из-за границы и в отношении него у оперативных подразделений, у органов досудебного расследования есть подозрение, что он уехал за пределы страны незаконно, только в этом случае будут проводиться соответствующие оперативно-следственные действия, документирование и сбор доказательств.

"Но я убежден, что когда люди будут возвращаться, то их не начнут массово задерживать на границе. Это вообще невозможно без наличия предварительного расследования по делу и сбора соответствующих доказательств. Президент Украины заявлял о принципе неотвратимой уголовной ответственности, но его слова не означают, что всех будут задерживать. Здесь должны работать принципы неотвратимости и индивидуальности уголовной ответственности. Напомню эпизод из истории нашего недоброго северного соседа, а именно царя Павла I, когда он распорядился судьбой целого полка солдат, сказав: "Полк, налево! В Сибирь – шагом марш!". У нас такого быть не может", – заключает Павел Фрис.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о юридическом казусе: адвокат утверждает, что закона о запрете выезда за границу мужчинам нет.

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