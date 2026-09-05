В Винницкой области разгорелся конфликт между соседями

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В Винницкой области женщину, которая тяжело ранила своего соседа, приговорили к условному сроку. На суде потерпевший заявил, что «во всем виновато некачественное пиво».

Об этом говорится в приговоре Липовецкого районного суда Винницкой области.

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Мужчина и женщина распивали алкоголь: после этого произошла драка

Как установило следствие, инцидент произошёл вечером 5 января 2025 года. К обвиняемой в гости пришел сосед. В помещении летней кухни они вместе распивали алкоголь (как отметил потерпевший — двухлитровую бутылку пива).

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Около 21:00 между соседями возникла словесная перепалка. В ходе конфликта женщина сначала ударила мужчину кулаком по лицу. В ответ тот толкнул её в плечо и поднялся с кровати.

Тогда хозяйка квартиры схватила с пола деревянный табурет и нанесла им около 10 ударов по голове, туловищу и рукам соседа. Мужчина упал на пол, а когда поднялся и снова сел на кровать, женщина схватила со стола кухонный нож и ударила его в живот и голень.

После этого раненый мужчина самостоятельно добрался до дома, где его брат вызвал «скорую». Медики диагностировали проникающее колото-резаное ранение брюшной полости, осложнившееся перитонитом и потребовавшее проведения нескольких сложных операций.

Пояснение потерпевшего: «Виновато некачественное пиво»

На судебном заседании обвиняемая полностью признала свою вину, искренне раскаялась и объяснила, что сосед оскорблял её, поэтому она не смогла сдержать эмоции. Женщина добавила, что сейчас они с потерпевшим находятся в романтических отношениях.

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Допрошенный в зале суда мужчина рассказал, что после удара стулом больше ничего не помнит, а рану на животе обнаружил уже дома.

На вопрос суда о причинах конфликта потерпевший заявил, что считает, что «во всём было виновато некачественное пиво», после чего они с обвиняемой решили пить только ромашковый чай.

Кроме того, потерпевший подтвердил, что после трагедии они примирились и больше между ними конфликтов не возникало.

Судебные материалы / © Единый государственный реестр судебных решений

Решение суда

При назначении наказания суд учел тяжесть преступления (ч. 1 ст. 121 УК Украины относится к тяжким преступлениям), факт совершения правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, но в то же время принял во внимание искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию преступления, положительные характеристики и наличие на иждивении у женщины 5 малолетних детей.

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Липовецкий районный суд постановил:

Признать женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное причинение тяжких телесных повреждений).

Назначить ей наказание в виде 5 лет лишения свободы .

На основании ст. 75 УК Украины освободить осужденную от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью 3 года .

Воложить на осужденную обязанности периодически являться для регистрации в орган по вопросам пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Приговор может быть обжалован в Винницком апелляционном суде в течение 30 дней.

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