"Будут просто стрелять": как фронтовики реагируют на коррупционные скандалы

Набитые деньгами тумбочки у врача МСЭК демотивируют не столько людей, которые уже воюют, сколько тех, кто мог бы служить.

Бывший киборг, а ныне командир сводной стрелковой бригады Воздушных сил Борис Рябуха честно рассказал, как фронтовики реагируют на коррупционные скандалы в Украине.

Об этом он говорил в интервью корреспондентке ТСН Алли Пасс.

“Ребята вернутся – порядок наведут. Там уже разбираться никто не будет, будут просто стрелять таких", – говорит он.

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При этом Борис Рябуха отметил, что набитые деньгами тумбочки у врача МСЭК демотивируют не столько людей, которые уже воюют, потому что им есть чем заниматься, как тех, кто мог бы пойти служить, но посмотрев на такое разочаровываются.

“Коррупция это не только ответственность того, кто берет, но и несущего. Эти деньги кто-то принес, чтобы получить справку об инвалидности и уехать за границу. Когда представляешь эти масштабы, сколько людей принесли эти средства, чтобы откупиться от Вооруженных Сил – это что-то страшное”, — подчеркнул он.

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Напомним, недавно СБУ задержала главного психиатра Вооруженных Сил. Он является заместителем председателя Центральной ВВК и решал вопрос о пригодности военных к прохождению службы.

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