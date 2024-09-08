"Будут сидеть без света по 16 часов в сутки": эксперт ответил, в каких городах зимой ситуация будет самой тяжелой

Сложная ситуация может быть в Киеве, Харькове и Одессе.

В Украине объединена энергосистема и в ней есть несколько слабых мест: Киев, Одесса и Харьков, где зимой будет самая плохая ситуация.

Такое мнение высказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Марии Васильевой для проекта "Ремарки".

"Это большие города, Харьков вообще под прямым огнем. Любая подстанция и любая генерирующая мощность могут быть в любой момент разбиты. Там самые высокие риски военные. Киев и Одесса – огромные пункты потребления. В Одессе генерации собственной почти нет, там сейчас устанавливаются генерирующие мощности, которые дай бог прикроют водоснабжение. Это будет очень хорошо, если успеют запустить то, что должно закрыть водоснабжение и хотя бы половину теплоснабжения на город. Потому что это критически важные вещи", – рассказал Харченко.

Киев, по словам эксперта, это безумно дефицитный город: когда-то, чтобы обеспечить его электроэнергией, строили Чернобыльскую АЭС.

“В Киеве не хватает зимой 700-900 мегаватт мощности, которые нужно завести извне. Если их неоткуда завести, давайте будем откровенны, если Киев отрезать от внешнего энергоснабжения, киевляне будут сидеть без света по 16 часов в сутки, и это будет нормально”, — говорит Харченко.

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