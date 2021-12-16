Будут тушить пожары на ранней стадии и обеспечат эвакуацию больных: МВД получит новые вертолеты

Будут тушить пожары на ранней стадии и обеспечат эвакуацию больных: МВД получит новые вертолеты

МВД в 2022 году получит 50 французских вертолётов и самолеты отечественного производства.

Украина вскоре получит новые авиационные системы, а именно: Единое аэромедицинское пространство и Европейский хаб пожарной безопасности.

Об этом 16 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

50 французских вертолётов и самолеты отечественного производства МВД получат уже в следующем году. И это будет один из самых больших парков Европы. Чтобы максимально эффективно их использовать – создадут специальный ситуационный центр. Он будет анализировать снимки со спутника. А спасатели смогут, например, тушить пожар на ранней стадии.

Что касается медицинской эвакуации, то она, говорят, уже хорошо себя зарекомендовала. Только за последние полгода медики и спасатели совершили более 8 десятков вылетов. Теперь в планах – максимально расширить карту эвакуации и парк техники. Ее хотят дополнить отечественными вертолетами, чтобы максимально быстро добираться до пациентов.

Украина вскоре будет иметь единое аэромедицинское пространство и Европейский хаб пожарной безопасности

"Вместе с Министерством здравоохранения мы разрабатываем проект, чтобы в следующем году обеспечить эвакуацию в каждой области, с распространением по всей Украине, чтобы авиация МВД и медики могли спасать жизнь и здоровье наших граждан", — говорит министр МВД Денис Монастырский.

www.facebook.com/Денис Монастырский

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