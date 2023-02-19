Будуть тянуть восстановленную "Мрию" вместе: стронгмены взялись за реабилитацию ветеранов

Федерация стронгмена Украины взялась за реабилитацию раненых на войне бойцов, планируют проводить бесплатные занятия сначала в столице, а впоследствии и по всей Украине, чтобы бойцы, которые сейчас реабилитируются после ранений, и вернувшиеся после победы присоединялись к спорту, говорится в ТСН.

У Дмитрия ампутированная нога и куча шрамов от осколков по телу, полученных под Савур-Могилой, еще летом 2014 года, с тех пор началась его борьба за полноценную жизнь. Только через 4 года он смог прийти в себя после травм. "Еще в коме лежал. Более 28 операций. Очень много крови влито в меня чужой, моей почти не было. И благодаря усилиям врачей и украинских и немецких, я могу сейчас ходить”, – говорит ветеран Дмитрий Краслянский.

Десантник Александр на протезе чуть меньше года, но говорит искусственная нога не подводит. Саша получил ранения в Макарове, защищая Киев от наступления россиян. Выжил благодаря побратиму, который вытащил его из-под огня. Так случилось, что прилет танчика и осколком мне отрезало ногу. "Благодаря нашему командиру и нашей минометной батарее он вызвал огонь на себя. Наша минометная батарея хорошо поработала, и орки получили под хвост", — рассказывает Александр.

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Военная карьера Саши и Дмитрия закончилась, но ребята надеются – начнется спортивная. “Есть упущенные возможности, надо мышцы тренировать и набивать. Ветераны в окружении собратьев тренируются под наблюдением профессиональных тренеров. Более того – стронгменов”, — говорит Саша.

Именно стонгмены в свое время тянули «Мрию» и установили национальный рекорд — самый большой в мире транспортный самолет сдвинулся на 4 метра. Хотя его и сожгла русская орда на Киевщине, Сергей Конюшок уверен, история этой большой птицы еще не закончилась. “Мрия" будет отстроена. Я надеюсь, что на презентации мы снова ее потянем”, — говорит президент Федерации стронгмена Украины Сергей Конюшок.

Пока у стронгмена есть еще одна мечта – начать регулярные реабилитационные тренировки для ветеранов войны, поэтому и собрал в этом зале бойцов. Уже сейчас те, кто после ранений не в состоянии вернуться на фронт, нуждаются в адаптации в обществе. “Мы говорим о спорте, как адаптации к общественной жизни в обществе. Есть явные ветераны – ампутанты. Но есть люди, которые внешне выглядят привычно, а внутри есть та или ПТСР, или боль, или проблемы с коммуникацией в обществе”, — убежден Сергей.

Это уже вторая такая тренировка для ветеранов войны, которую проводят стронгмены при поддержке столичных властей и ветеранских организаций Киева. Пока желающих посещать десятки, но после победы это могут быть тысячи, говорят организаторы. убеждены, что к возвращению бойцов домой нужно готовиться уже, чтобы каждый, кто будет нуждаться в реабилитации, будь то физическую или психологическую — ее получил.

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