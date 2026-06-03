Букет рассорил родителей на выпускном в детском саду: что им не понравилось

В детском саду вспыхнул скандал из-за цветов / © Unsplash

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Выпускнице детского сада родители публично подарили цветы. Другие родители восприняли этот жест, как не уважение к другим.

Об этом пишут в Threads, говорится в «Сніданку с 1+1».

Автор возмутилась, что девочке на выпускном в детском саду родители подарили цветы. Тогда как другим детям — ничего. Она считает, что так поступать неправильно.

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Сообщение в Threads / © ТСН

В комментариях началась дискуссия. Некоторые поддерживают родителей девочки, а другие — наоборот раскритиковали.

Родители дошкольников говорят, что они дарили цветы. Юлия рассказывает, что они с родителями договорились дарить презент, однако не публично.

Молодой отец Олег считает, что это нормально дарить цветы своему ребенку- это нормально и не стоит считаться с мнением других людей.

«Каждый выбирает, что он хочет для своего ребенка», — говорит он.

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Часть родителей же отмечает, что надо делать так, чтобы другим детям было безобидно.

Психолог Анна Волянская отмечает, что у каждой семьи свои традиции проявлять любовь и заботу.

«Надо объяснить, что у разных семей могут быть разные возможности. Это не значит, что кто-то хуже или лучше. Просто у нас есть свои традиции», — скажет психолог.

Напомним, в Украине ввели требования для работы в школах и детсадах

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