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Букет рассорил родителей на выпускном в детском саду: что им не понравилось
В Сети обсуждают скандал, где родители на выпускном в детском саду подарили цветы только своему ребенку.
Выпускнице детского сада родители публично подарили цветы. Другие родители восприняли этот жест, как не уважение к другим.
Об этом пишут в Threads, говорится в «Сніданку с 1+1».
Автор возмутилась, что девочке на выпускном в детском саду родители подарили цветы. Тогда как другим детям — ничего. Она считает, что так поступать неправильно.
В комментариях началась дискуссия. Некоторые поддерживают родителей девочки, а другие — наоборот раскритиковали.
Родители дошкольников говорят, что они дарили цветы. Юлия рассказывает, что они с родителями договорились дарить презент, однако не публично.
Молодой отец Олег считает, что это нормально дарить цветы своему ребенку- это нормально и не стоит считаться с мнением других людей.
«Каждый выбирает, что он хочет для своего ребенка», — говорит он.
Часть родителей же отмечает, что надо делать так, чтобы другим детям было безобидно.
Психолог Анна Волянская отмечает, что у каждой семьи свои традиции проявлять любовь и заботу.
«Надо объяснить, что у разных семей могут быть разные возможности. Это не значит, что кто-то хуже или лучше. Просто у нас есть свои традиции», — скажет психолог.
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