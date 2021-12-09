"Буковель"-2021: сколько стоит проживание, катание на лыжах и какие цены в ресторанах

"Буковель"-2021: сколько стоит проживание, катание на лыжах и какие цены в ресторанах

Дороже всего отдыхать на "Буковеле" стоит в праздничный сезон.

Известный в Украине горнолыжный курорт "Буковель" объявил, что открытие лыжного сезона в этом году состоится уже 10 декабря. В этот день курорт планирует запустить лыжные трассы и готовит праздничную программу для гостей.

ТСН.ua узнал цены на "Буковеле"

Цены на ski-пассы

Для того, чтобы кататься на лыжах или сноубордах лучше всего приобрести ski-пассы. Их цена зависит от того, какой это сезон – высокий (с 18 декабря по 1 января и с 7 января по 17 марта), праздничный (с 2 января по 6 января) и низкий (с 10 декабря по 17 декабря и от 18 марта по конца сезона).

www.facebook.com/Буковель Bukovel

А потому цены на ski-пассы будут такими:

В низкий сезон – от 500 гривен в день при условии приобретения абонемента на 7 дней ( общая стоимость 3500 грн ). От 625 грн за день , если вы покупаете карты на 2 дня ( 1250 грн общая стоимость ).

при условии приобретения абонемента на 7 дней ( ). От , если вы покупаете карты на 2 дня ( ). В высокий сезон – от 829 грн за день , если вы покупаете карту на 7 дней (общая стоимость 5800 грн ). От 1025 грн – если всего на два дня (общая стоимость 2050 грн) .

, если вы покупаете карту на 7 дней (общая стоимость ). От – если всего на два дня (общая стоимость . В праздничный сезон – от 1079 грн в день, если абонемент на 7 дней (общая стоимость 7550 грн ), и 1325 грн в день, если на 2 дня (общая стоимость 2650 грн).

Однако здесь могут действовать разнообразные акции и тогда цены на абонементы меньше. Также тарифы зависят от времени суток. К примеру, дешевле всего кататься на лыжах ночью – всего 150 грн.

Фото: bukovel.com

Цены в отелях на "Буковеле": сколько стоит самый дорогой и самый дешевый номера

На территории Буковеля есть несколько отелей. Самый дешевый номер на двоих там стоит от 770 грн в сутки. Самый дорогой – более 15 тыс. грн в сутки. Однако цены здесь не постоянны, они изменяются в зависимости от даты заезда. Также могут быть акции и скидки. Всё зависит от даты, на которую вам нужно забронировать жилье.

www.facebook.com/Буковель Bukovel

К примеру, в среднем стоимость жилья будет стоить 13-120 тысяч гривен на двоих за 5 дней в "высокий" сезон новогодних праздников.

Если вам не важно, чтобы жить на территории горнолыжного комплекса, то в селах возле Буковеля есть гораздо дешевле предложения. К примеру, место в шестиместном номере в хостеле в Яблунице стоит от 120 грн. Номер в усадьбе – от 400 грн.

pixabay.com

Цены в ресторанах на "Буковеле"

На территории "Буковеля" есть большое количество ресторанов. Здесь можно попробовать блюда не только гуцульской и традиционной украинской кухонь, но и восточной и европейской. Также здесь есть заведения, специализирующиеся исключительно на здоровом питании.

В некоторых заведениях цены могут быть выше средних, однако там не критично дороже, чем в ресторанах в Киеве или Львове.

К примеру, 100 грамм карпатской форели будет стоить от 135 грн, овощи гриль – от 55 грн за 100 грамм, 250 мл свежевыжатого яблочного сока – от 60 грн. Порция дерунов со сметаной и грибной мачанкой – 240 грн. Чашка эспрессо – 70 грн.

Также на территории Буковеля есть заведение, где вам предложат широкий выбор традиционных вареников за 38 грн за 100 грамм.

Обратите внимание, что цены в ресторанах тоже во многом зависят от сезона. Зимой они обычно растут.

www.facebook.com/Буковель Bukovel

Цены на прокат снаряжения

Прокат лыжного комплекта в Яблунице стоит от 140 грн – за эконом-вариант до 350 грн. Аренда набора для катания на сноуборде – от 150 до 350 грн, санок – от 100 грн. Также можно взять на прокат и куртку – в 150 грн, штаны – от 150 грн, очки – от 60 грн.

Стоимость лыжного комплекта (ботинки, палки, шлем и лыжи) на "Буковеле" вам обойдется от 140 до 450 грн.

Фото: bukovel.com

Дешевле арендовать лыжное снаряжение можно в Микуличине, Яремче и Татарове.

Все ли могут находиться на горнолыжном курорте

Согласно действующему законодательству, находиться на курорте и получать туристические услуги могут исключительно те лица, которые могут удостоверить, что у них есть один из перечисленных документов:

документ, подтверждающий вакцинацию;

отрицательный результат тестирования на коронавирус;

справку об излечении от коронавируса.

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