"Буковель" готовится к лыжному сезону: снежные пушки работают в режиме нон-стоп, а кататься позволят только вакцинированным

"Буковель" готовится к лыжному сезону: снежные пушки работают в режиме нон-стоп, а кататься позволят только вакцинированным

Горнолыжный сезон на "Буковеле" начнется уже в следующую пятницу, 10 декабря.

До начала нового лыжного сезона остались считанные дни. Погода наконец-то способствует активной подготовке трасс. На туристическом курорте "Буковель" уже вовсю работают снежные пушки. Новый сезон прогнозируют настоящий туристический бум, несмотря на ожидаемые жесткие карантинные ограничения.

О том, как на курорте готовятся к сезону – 4 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, уже второй день снежные пушки на "Буковеле" работают в режиме нон-стоп. Наконец-то позволяет погода — держится мороз. Да и естественный снег хорошо укрыл склоны.

Спрос на отдых в горах в этом сезоне обещает быть безумным. До марта на "Буковеле" уже почти все забронировано. Хотя здесь будут действовать жесткие карантинные ограничения. Кататься разрешат только вакцинированным. Альтернатива – отрицательный ПЦР-тест. На каждом шагу отдыхающих не будут проверять – по приезде каждому будут выдавать специальную наклейку на одежду.

"Будет наклейка с уникальным серийным номером. Кассы, прокатные пункты, рецепция отеля – во всех этих точках мы будем проводить первичный осмотр документов и предоставлять эти наклейки. Более того, у нас будет несколько пунктов тестирования, где можно будет сделать экспресс-тест. Персонал тоже весь вакцинирован", — объясняет представитель ТК "Буковель" Владимир Юзюк.

Туристический бум этой зимой предусмотрели и в "Укрзализныце". В 15 км от "Буковеля" станцию в селе Татаров сейчас усиленно ремонтируют – продлевают платформу, обустраивают зону для отдыха и парковку для шаттлов, которыми путешественников будут доставлять на курорт и обратно. Ведь в течение лыжного сезона здесь будут курсировать 7 поездов из разных уголков Украины. Впервые в истории – рейс из Мариуполя.

Новости Украины: как туристический курорт Буковель готовится к лыжному сезону

В "Укрзализныце" отмечают, что если будет дефицит по западным направлениям, готовы добавлять больше вагонов.

Улучшится и авиасообщение — для лыжников и сноубордистов, кроме регулярного рейса в Ивано-Франковск из столичного "Борисполя", появятся новые, сезонные — из "Жулян" и "Одессы". Билеты уже в продаже.

Горнолыжный сезон на "Буковеле" начнется уже в следующую пятницу, 10 декабря.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

В общем, отдых в Буковеле на Новый год влетит в копеечку. Если брать минимальную стоимость проживания, питания и развлечений с учетом проезда из Днепра, как самой отдаленной точки, то новогодние праздники на курорте желающим будут стоить более 15 тысяч гривен.

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