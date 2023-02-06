Буковинскую тайстру признали культурным наследием Украины: на изготовление одной уходит до 400 часов

В регионе до сих пор работают мастера, хранящие техники народного ткачества.

Традиционные буковинские тайстры – сотканные сумки с орнаментом – признали достоянием культурного наследия Украины. Соответствующий приказ был обнародован в Министерстве культуры и информационной политики. На Буковине еще остаются мастера, которые до сих пор производят тайстры по старинным техникам, чтобы это ремесло жило, говорится в ТСН.

Руслан работает на старинном станке, по которому ткал еще с бабушкой в детстве. Он владеет разными древними техниками ткачества. Говорит главная составляющая – любовь к этому делу, потому что работа очень кропотливая. “На этот один сантиметр уходит 2 часа работы. Одну нить туда, другую туда – и может узор не выйти”, — говорит мужчина.

На одну аутентичную буковинскую тайстру мастер тратит не менее четырехсот часов. "Это не просто торба или сумка — здесь вложена душа", — убеждает он.

В его коллекции тайстры на разные события, с разными орнаментами. Его тканые котомки известны не только в родных Шипинцах, но и по всей Буковине. Человек охотно дает тайстры в использование, впрочем, не продает.

Сейчас действует и «Школа буковинской тайстры» – проект сохранения традиций древнего ткачества состоялся при поддержке Украинского культурного фонда. “Мы теперь имеем возможность сохранить это искусство. Чтобы буковинская тайстра развивалась, стала современным предметом одежды и использовалась активно”, – говорит ученица школы Елена.

Буковинскую тайстру признали культурным наследием Украины. Этот статус подразумевает охрану искусства и их распространение. “Буковинцы довели свою тканую сумку до уровня художественного произведения. Это стало маркером, брендом нашего края”, – говорят буковинцы.

В регионе до сих пор работают мастера, хранящие техники народного ткачества. Они готовы учить других, чтобы ремесло возрождалось.

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