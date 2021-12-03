Булинг в школе Киева: учитель отстранен, но ученики показали видео с матами директора

Педагог постоянно позволял себе неадекватное и непрофессиональное поведение.

В киевской школе, где произошел скандал вокруг якобы оскорблявшего школьников педагога, собрались родители детей, чтобы разобраться в ситуации.

Как сообщается в сюжете ТСН.19:30, в престижной школе с усиленным изучением иностранных языков родители задавали неудобные вопросы директору школы. Известно, что скандального учителя отстранили от работы и он находится в больнице. Собравшиеся рассказали, что педагог постоянно позволял себе неадекватное и непрофессиональное поведение. 61-летний мужчина проработал в этом заведении более половины своей жизни.

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Школьница Ева рассказала, что кто-то из детей обозвал учителя, на что тот резко и агрессивно отреагировал. «О нем рассказывают, что он хорошо преподает, интересно рассказывает об истории, но несдержан и ему, возможно, нужна психологическая помощь. Нельзя так говорить с детьми. Это недопустимо», — рассказала мама школьницы Елена Новикова.

Директор школы №152 Наталья Витечек рассказала, что поступок учителя осудили, решение о дальнейшем сотрудничестве с ним примет управление образования. «В приказе об объявлении ему выговора были указаны пункты, а именно общение с детьми на негосударственном языке, унижение чести и достоинства детей», — отметила она.

Ученики также показали видео, на котором уже сама директор употребляет нецензурную лексику. «Это монтаж и это было четыре года назад», – убеждает Витечек.

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Если ваш ребенок попал в похожую ситуацию, юристы советуют писать жалобы на имя директора школы – это словесный буллинг.

«Если к нему обратились родители или кто-либо другой с сообщением о буллинге, он или она в течение суток должна сообщить полиции, если не сделал этого, происходит сокрытие. Таким образом, на директора может быть тоже составлено административное взыскание – штраф или исправительные работы по месту работы. У него могут в течение месяца отчислять около 20% заработной платы», – заявил Роман Бондаренко, юрист общественной организации «Родители SOS».

Напомним:

В обуховском лицее №4 учительница начальных классов тогда еще первоклассника ударила головой о парту, а другого ученика била по рукам. Дело долго не выходило за пределы школы: администрация просила никуда не обращаться, а школьная психолог вообще учила детей не рассказывать о конфликте родителям.

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