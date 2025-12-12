В Украине отменили бумажные военные билеты / © ТСН

Бумажных военно-учетных документов больше не будет. Правительство обновило порядок оформления, и теперь они создаются исключительно в электронном формате. Таким образом, документ в приложении «Резерв+» становится основным для военнообязанных в Украине.

ТСН.ua объясняет, как оформить электронный военно-учетный документ, что делать, если телефон разрядился при проверке ТЦК и СП, какие последствия могут быть при невозможности показать документ в «Резерв+» и что важно знать о новых правилах.

Мобилизация в Украине: что важно знать о новых правилах

Кабинет министров обновил порядок оформления военно-учетных документов. Теперь они создаются исключительно в электронном формате. Об этом 10 декабря сообщили на сайте Министерства обороны Украины.

Для введения обновления Правительство приняло изменения в постановления №1487 и №559, регулирующие порядок военного учета и оформления военно-учетных документов.

Таким образом, «Резерв ID» становится основной формой военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов.

«Переход к электронному формату минимизирует риски потери, повреждения или подделки документа», — прокомментировала заместитель министра обороны Оксана Ферчук.

Как получить электронный военно-учетный документ

Получить электронный военно-учетный документ можно непосредственно в приложении «Резерв+».

Для этого загрузите мобильное приложение из App Store или Google Play, откройте приложение и войдите в свой аккаунт через Bank ID. После входа вы сможете обновить данные и просмотреть информацию о своем статусе.

Минобороны недавно обновило «Резерв+», и теперь в электронном документе (Резерв ID) будет автоматически отображаться фото владельца. Для этого достаточно обновить приложение к последней версии и документ в нем.

Следует отметить, что:

Фото появится только у пользователей, имеющих биометрический паспорт .

«Резерв ID» без фото имеет такую же юридическую силу , как и «Резерв ID» с фото.

В ближайшие дни из-за высокой нагрузки фото может подтягиваться дольше. Если этого не произошло в течение нескольких дней, используйте функцию «Исправить данные онлайн» в меню приложения.

Что делать, если нет возможности пользоваться электронным документом

Для граждан, не имеющих возможности всегда пользоваться электронным документом (например, нет смартфона или разрядился), доступна бумажная версия.

Ее можно:

распечатать самостоятельно , загрузив PDF в «Резерв+» или на портале «Дія».

получить в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), где документ сформируют в электронном виде и предоставят распечатку.

Действительный ли старый бумажный военно-учетный документ

Адвокат Роман Ухов в комментарии ТСН.ua пояснил, что объявленные Минобороны изменения еще не опубликованы на официальном портале Верховной Рады. Поэтому пока неясно, какие именно правки Кабмин внес в постановление, регулирующее военный учет.

По словам юриста, предварительная информация свидетельствует, что речь может идти об уточнении к постановлению №1487, определяющему порядок организации и ведения военного учета. Он напомнил, что это постановление уже было изменено раньше:

«Было принято решение, что постановка на учет граждан, которые этого не осуществили самостоятельно, происходит в автоматическом режиме с взаимодействием с другими реестрами, в том числе с государственными реестрами, во взаимодействии с другими источниками информации».

Ухов добавил, что, по его мнению, нынешние уточнения могут касаться именно электронной формы военно-учетного документа.

«Из того, что известно, я так могу понимать, что есть определенные уточнения… Я так понимаю, что уточнения касаются именно электронной формы этого военно-учетного документа».

Постановление Кабмина №559 определяет форму военно-учетного документа. Как объясняет адвокат Роман Ухов, еще до принятия новых изменений в документе уже был заложен приоритет данных из реестра «Оберіг». То есть информация, содержащаяся в бумажных военно-учетных документах, фактически не была главной.

По словам юриста, это создавало ситуации, когда записи в бумажных документах — об исключении из военного учета, ограниченной пригодности или других освобождаемых от службы основаниях — могли просто не учитываться.

«Если у органов ТЦК в этой базе „Оберіг“ не было соответствующих сведений, то сведения в печатном варианте ТЦК могли не считать», — отмечает Ухов.

Он напоминает, что именно гражданин был обязан обратиться в ТЦК в случае таких разногласий и подать заявление.

Адвокат говорит, что в его практике было немало случаев, когда граждане пытались через суд добиться внесения в «Оберіг» данных, подтверждаемых бумажными документами.

«И это, скажем так, обязывало ТЦК, при подтверждении сведений, записанных в соответствующих бумажных документах, ТЦК вносить сведения в реестр „Оберег“. И еще такой маленький нюанс, что именно ТЦК указывало, что сведения в бумажных документах для них также не являются приоритетом, что граждане обязаны самостоятельно появляться и подавать документы. Граждане эту обязанность не осуществляли, это вызвало очень много противоречий, в том числе возникали, как я уже сказал, определенные судебные производства», — говорит Роман Ухов.

По мнению Ухова, после перехода на электронные документы, эти противоречия должны исчезнуть. Бумажные военно-учетные документы, вероятно, станут недействительными. В то же время, возможность уточнить данные и внести их в реестр «Оберіг» останется.

Он предполагает, что такие изменения могут повлиять на количество лиц, которых могут привести.

«Я так понимаю, что это призвано для того, чтобы расширить количество лиц, подлежащих призыву… ТЦК уже может свободно говорить, что у нас нет никакой информации о том, что вы исключены из учета, когда вы когда-то болели», — отмечает адвокат.

По его словам, многие бумажные дела в ТЦК потеряны, уничтожены или «перемещены» в архивы, поэтому подтверждение данных часто невозможно.

Ухов считает, что для граждан, имеющих основания для исключения из учета или ограничения по призыву, обстоятельства могут измениться, если этих данных нет в электронной базе.

Вместе с тем он добавляет, что процесс военного учета, вероятно, станет более автоматизированным.

«Что касается учета, я так понимаю, что будет определенная автоматизация, и каких-либо существенных для граждан изменений не произойдет».

Какие последствия могут быть в случае невозможности показать документ в «Резерв+»

Говоря о необходимости носить с собой распечатки военно-учетных документов, адвокат Роман Ухов отметил, что такая обязанность действительно существовала в начале военного положения и формально сохраняется. В то же время на практике ситуация выглядит иначе.

«В настоящее время, если человек сможет предъявить работникам полиции, которые сопровождают работников ТЦК при извещении, хотя бы документы, удостоверяющие личность, фамилию, имя, отчество, дату рождения, идентификационный код, то работники ТЦК в телефонном режиме могут получать информацию из реестра „Оберег“.

Адвокат отмечает, что даже при отсутствии бумажной справки или приложения «Резерв+», но при наличии законных оснований — отсрочки или бронирования — человека, скорее всего, не будут задерживать или доставлять в ТЦК.

«Если человек не нарушает военный учет, для него ничего не изменится. То есть, если человек не будет с собой носить распечатку указанного документа, если у него не будет приложения „Резерв+“, но он будет иметь бронь или отсрочку, для этого человека ничего не изменится», — подчеркивает Роман Ухов.

По его словам, система «Оберіг» уже содержит большой объем информации, которая постоянно обновляется из разных реестров. Поэтому для большинства граждан принцип работы ТЦК и проверок останется прежним.

Вместе с тем адвокат рекомендует всем военнообязанным проверить свои данные в электронных реестрах:

«Я бы очень сильно рекомендовал проверить данные, имеющиеся в базе „Оберег“, то есть через приложение „Резерв+“ или через личный кабинет на портале „Действие“. Для того чтобы проверить, есть ли соответствующие сведения, дающие право на отсрочку или бронирование».

Он отмечает, что если таких сведений нет в электронной системе, то бумажные документы не будут основанием для подтверждения права на отсрочку или освобождение от мобилизации:

«Наличие такой информации в бумажных документах не дает гражданину основания для освобождения от мобилизации».

Кому могут вручить повестку и предложить поехать в ТЦК

Комментируя ситуацию для тех, кто не имеет бронирования или отсрочки и не носит с собой военно-учетный документ, адвокат Роман Ухов отмечает:

«Если у лица нет таких документов, работники ТЦК в сопровождении полиции, установив личность гражданина, могут проверить наличие отсрочки или бронирования. Если в базе не будет такой информации, они могут, в отсутствие нарушения военного учета и розыска, вручить повестку для явки — для уточнения данных или прохождения ВЛК».

Он объясняет, что если медкомиссия уже пройдена, могут вручить следующую повестку для прохождения военной службы.

«Если есть нарушения военного учета, то такой гражданин может задерживаться для доставки в органы ТЦК с соответствующим составлением протокола о задержании, вызове безвозмездной правовой помощи и других действий, предусмотренных законодательством», — добавляет юрист.

По его словам, даже без каких-либо документов сотрудники полиции и ТЦК имеют возможность оперативно проверить данные:

«В телефонном режиме они могут проверить актуальную информацию в реестре „Оберег“, что они и сейчас делают».

Адвокат отмечает, что пока официальные изменения не обнародованы, однако ожидает, что главная новация будет касаться недействительности бумажных документов.

«Поскольку сейчас очень много судебных разбирательств и их количество растет… люди начинают обращаться в ТЦК, и, я так понимаю, их цель — устранить вопрос для себя. То есть проще мобилизовать людей», — резюмирует он.

Ранее мы рассказывали, что изменится для военнообязанных в 2026 году. Украинцев ожидают ужесточения мобилизации и новых правил бронирования.