Бумеранг возвращается к Путину: какая польза от рейда РДК и почему не стоит идти на Москву

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) совершили очередной рейд на территорию РФ, наводя ужас на жителей Курской и Белгородской областей. Новость о том, что перешедшие на нашу сторону россияне открыто борются с режимом Путина, активно обсуждают в Украине и мире.

Военные эксперт Игорь Романенко рассказал сайту ТСН.ua, зачем нужны такие рейды, как они влияют на ход войны и чем полезны для Украины.

Эксперт подчеркивает, что, прежде всего, это значительное морально-психологическое давление на врага. В составе добровольческого легиона "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" служат россияне, неприязненно относящиеся к Путину и готовые уничтожать его диктаторский режим.

Их рейды – это своеобразное отрезвление россиян, живущих на приграничных территориях. Война, которую они так горячо или молча поддерживали – теперь громко стучится в их дверь.

Подразделения легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и "Сибирского батальона" / Фото: wikipedia.org

Война возвращается, откуда пришла

Игорь Романенко говорит, что польза от таких рейдов очень велика и будет иметь немало важных для Украины последствий.

Прежде всего, это ломает миф о могуществе армии Путина, если отряд добровольцев сумел найти в ней щель, пересечь границу и вести там боевые действия.

"Конечно, задействованные силы добровольцев не слишком велики, но вполне достаточны для совершения рейдов в тылу противника. Кстати, российские добровольцы уже совершали схожие вылазки. Но именно этот рейд имеет большое значение, потому что происходит накануне выборов президента России. Ну, а его продолжительность зависит от задействованного потенциала – чем он больше, тем лучше для добровольцев", — рассказывает сайту ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба (2006-2010 гг).

Военный эксперт акцентирует внимание на том, что следует оценивать не масштабы этого прорыва, а сам факт его осуществления.

"Проход добровольцев поддерживали огневым прикрытием. У них есть техника, есть танки, но их количество незначительно. Тем не менее, чтобы противодействовать этой силе, россияне будут вынуждены стягивать к "дырявой" границе дополнительные ресурсы. Это могут быть, как резервные воинские части, так и сняты с фронта, чтобы погасить "пожар". Если с фронта, то это для нас лучший вариант, потому что на каком-то из участков не будет наступательных действий", — объясняет Игорь Романенко.

Действия российских добровольцев в Белгородской области – не последнее восстание в РФ/Фото: Телеграмм-канал "ЛСР"

Как и когда изменится ситуация на фронте

По словам военного эксперта, россияне уже не могут интенсивнее наступать по фронту, по всем его направлениям. Поэтому прорыв добровольцев в тыл врага – это как минимум психологическое давление на тех, кто сейчас сидит в окопах.

"Да, они сумели сформировать необходимые резервы в конце прошлого и начале этого года, но эти резервы уже исчерпываются. Враг ежедневно "стирает" огромные ресурсы о нашу оборону. Благодаря этому уже сейчас фиксируется стабилизация ситуации на отдельных направлениях фронта. Если поддержка западных партнеров по боеприпасам и расходам, которые нам крайне необходимы, будет продолжаться, то я думаю, что уже в апреле стабилизация состоится по всей линии фронта. Хотя не следует забывать, что там мы имеем дело с достаточно мощной группировкой противника, у которого на вооружении есть тяжелая техника, доставшаяся им от "вагнеровцев", – разъясняет детали Романенко.

Покой для россиян кончился

Военный эксперт уверен, что действия добровольцев имеют положительный результат, поскольку во время рейда они уничтожают определенное количество противника.

"Возможно, это количество уничтоженных врагов будет небольшим, но это происходит. И это прежде всего видят россияне, которые слышат стрельбу и взрывы возле своих домов – спокойствие для них закончилось. А Путину бумерангом возвращается то, что он посеял в Крыму и Донбассе. То есть граждане РФ с оружием в руках борются за свои права. И это не нападение на другое государство. Это кардинально отличается от событий 2014 года, когда именно российские войска захватывали украинский Крым и Донбасс и повторяли, что "их там нет", — отмечает Игорь Романенко.

Война, которую россияне молча поддерживали – теперь громко стучится в их двери/коллаж ТСН.ua

Желание идти на выборы отпадет

В рейде РДК эксперт видит морально-психологическую составляющую, которая достаточно содержательно влияет на граждан РФ, особенно накануне выборов. Некоторые из них уже убегают из своих домов – подальше от войны, а большинство будет колебаться, стоит ли идти на избирательные участки.

"Прорыв границы силами РДК и массированное применение наших беспилотных аппаратов по нескольким областям России дает понять "глубинному" русскому народу, что не все так хорошо, как говорит им Путин, а местами может быть и совсем плохо. Все это подрывает величие Путина, его тщеславие. И в местах, где действуют добровольцы, срываются запланированные диктатором выборы. Это тоже очень важный фактор", — говорит Игорь Романенко.

Российские добровольцы. Фото: X (Twitter)

Эксперт добавляет, что рейд добровольцев затрагивает и военно-дипломатический аспект, потому что это влияет и на наших союзников в мире, которые видят, что происходит на территории РФ.

"Это также хороший сигнал нашим международным партнерам, что стоит помогать Украине и нужно делать эту помощь более быстрой и решительной. События на пограничные РФ еще раз доказывают, что Путин понимает только язык силы, тем более когда часть его страны погружается в хаос", – добавляет Романенко.

На Москву идти не нужно

Эксперт считает, что бойцам РДК не нужно захватывать какие-то новые города в РФ и удерживать их, а тем более идти на Москву. Большинство россиян пока не поддерживают такие радикальные действия добровольцев, а чтобы изменилось их мнение – нужно определенное время и повторение таких рейдов.

"Захватывать какие-то крупные города добровольцам РДК нет смысла, а тем более держать оборону. Война – это действия, происходящие на основании объективных законов. Поэтому следует учитывать соотношение имеющегося потенциала. Силы у добровольцев РДК не велики, да и Путин не заинтересован, чтобы все это дольше продолжалось. Путин хорошо понимает, что он теряет от такой ситуации, поэтому сделает все, чтобы подавить это сопротивление и прекратить рейд по территории РФ. Здесь вопрос в том, как долго бойцы РДК смогут продержаться, чтобы больше насолить врагу", – замечает Игорь Романенко.

Бойцам РДК не нужно захватывать какие-то новые города в РФ и удерживать их, а тем более идти на Москву / Фото: ТСН.ua

Обстрелов со стороны РФ станет меньше

Он добавляет, что места, где сейчас действует РДК, – это как раз те точки, из которых россияне постоянно обстреливают ракетами территорию Украины.

По словам Игоря Романенко, вряд ли подразделения РДК будут целенаправленно уничтожать российские ракетные комплексы. Но если там ведутся боевые действия, то враг будет вынужден увести их подальше от границы, чтобы не попадать под действие наших огневых средств.

"С пограничных территорий враг постоянно обстреливал украинские города убивая мирное население. Именно оттуда летели ракеты С-300 и гатила вражеская артиллерия по Харьковщине и Сумщине. Думаю, что боевые действия на этих территориях РФ как раз очень законны. Поэтому сейчас там происходит своеобразная "профилактика". Я уже когда-то говорил, что вражеские ракеты нужно уничтожать, еще до их запуска, это гораздо эффективнее, чем сбивать их в воздухе. Поэтому такие рейды полезно повторять, имея для этого силы и возможности", — заключает Игорь Романенко.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о том, что добровольцы прорвали границу, но пойдут ли на Москву: военные эксперты назвали сценарии событий в России.

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