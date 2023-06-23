Бункер для всей улицы: под Киевом мужчина построил бомбоубежище от российских ракет (фото)

В Киеве можно было бы настроить таких штук 500 из тех денег, которые город выделил на действующие укрытия.

В социальных сетях активно обсуждают бункер, который построил киевлянин для безопасного укрытия своей семьи от российских ракет. Необычное бомбоубежище находится в частном секторе под Киевом.

Сайт ТСН.ua пообщался с хозяином укрытия.

Кирилл Барашков работает адвокатом, но большую часть времени занимается волонтерской деятельностью.

"Я живу в селе Крюковщина, рядом с Киевом. Свой бункер построил на нашей улице в частном секторе. Всех это так заинтересовало, будто я построил машину смерти для России. Здесь все очень просто — хотите уберечься, собирайтесь вместе и стройте. Ничего сложного в этому нет", — объясняет нам Кирилл Барашков.

Зачем и как построил бункер

Его бункер построен на глубине 5 метров. Он достаточно глубок и надежен. Хотя внешне похож на обычный деревенский погреб только с евроремонтом.

Попасть в бункер можно по длинной лестнице

К подземелью ведет длинная лестница. Под землей есть комната на 14 квадратных метров и небольшая хозяйственная каморка. Стены обиты вагонкой, а потолок защищает два метра армированного бетона.

"Бункер построен по всем стандартам. У меня есть старинный товарищ – прораб, с которым мы многое построили в этой жизни. Сейчас он военный, а когда был на ротации, решили построили бункер, который он сам спроектировал. Это произошло после мощного ракетного удара по Киеву 10 октября прошлого года. После жестких прилетов по городу, я себе сказал: все, больше пережидать ракетные обстрелы в доме не получится, нужно что-то делать. С этого все началось, ведь там, где мы живем, не было никакого укрытия. Ничего сложного в процессе строительства не было. Единственное – это дождаться, когда бункер уже будет готов. У меня беременная жена, поэтому безопасность была на первом месте", — рассказывает сайту ТСН.ua Кирилл Барашков.

Под землей есть комната на 14 квадратных метров и небольшая хозяйственная подсобка

Укрытие с камином и интернетом

Строительство бункера заняло два месяца. С декабря 2022 года в нем прячутся от российских ракет семья Барашкова и соседи. Кирилл предоставил доступ к бомбоубежищу всем живущим на этой улице.

Небольшое помещение можно обогревать камином.

"В бункере все демократично. Не слышно внешнего шума, можно спокойно спать, что я иногда делаю. Хоромов не строил. Есть лестница вниз, а там комната – она рассчитана на несколько человек. На стенах есть символические украшения – пару грамот и государственные символы, картина. Достаточно мягкой мебели, чтобы посидеть выспаться или культурно отдохнуть", — рассказывает нам хозяин бункера.

Он добавляет, что постоянно в бомбоубежище приходят 5-7 соседей с улицы. Бывает, что только двое приходят, потому что не все беспокоятся о собственной безопасности.

"Закрывать бомбоубежище во время войны – это было бы слишком жестко, поэтому я его не закрываю. Все кому страшно во время тревоги, могут туда прийти и спокойно пересидеть опасность. Я установил там камин для отопления, в бункере сделана двойная вентиляция. Также есть электрообогреватель, работает интернет, сделан необходимый запас воды, биотуалет. Все по стандартам. Я считаю, что такой бункер сейчас самая нужная вещь для жизни в наших условиях. Но наши люди ждут пока им кто-то построит, ходят в грязные подвалы или жалуются, что власть не ремонтирует бомбоубежищ. Странно это наблюдать – полный Эпицентр народа, который покупает все для ремонта квартир, к которым может прилететь вражеская ракета. Да вы возьмите люди добрые, скиньтесь и постройте для себя такую ​​надежную штуку! Чтобы хотя бы детей своих защитить", – отмечает Кирилл.

В его бункере только один вход, а это довольно опасно на случай попадания ракеты.

Но, как уверяет Барашков, в хозяйственной подсобке у него есть лом, которым, в случае попадания, можно разобрать завал и выбраться на поверхность.

В подземелье достаточно мягкой мебели, чтобы посидеть или выспаться

Мужчина говорит, что слышал о выделении денег на обустройство бомбоубежищ в Киеве, когда речь шла еще про 1,5 миллиарда гривен.

"Я тогда подсчитал, что на эти деньги можно было построить с нуля 300 таких бункеров как у меня, а, возможно, и все 500. Весь город можно было бы покрыть такими укрытиями. Сложного там ничего нет. Было бы желание", — делится своими наблюдениями Кирилл.

В бункере есть свободный доступ в интернет, можно работать и во время тревоги.

Что будет с бункером после войны

Кстати, мужчина говорит, что строительство укрытия ему обошлось в 18 тысяч долларов.

"Пока ко мне никто за советами относительно строительства не обращался. Да и опыт я передать не могу, потому что я не строитель", — говорит Кирилл Барашков.

Он добавляет, еще не думал, что будет делать со своим бункером, когда война закончится. Может быть, создаст там мужской клуб для общения с соседями. Шутит, что всех так заинтересовал его бункер, что уже "надо открывать "Криївку".

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о "золотых" на бумаге, но на самом деле страшных укрытиях в Киеве для которых покупают дорогие овощерезки, сковородки, барабаны и маты.

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