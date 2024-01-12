Бункер в квартире: украинский изобретатель рассказал о своей уникальной "Капсуле жизни" (фото, видео)

Изобретатель из Киева создал "Капсулу жизни", которая способна спасать людей от ракетных обстрелов. Модульную металлическую конструкцию можно установить как дома, так и в квартире или офисе. Как уверяет разработчик, она способна защитить от обломков и завалов более чем на 90%.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Алины Лисовой.

Как работает "Капсула жизни"

Украинский изобретатель создал "Капсулу жизни", которая способна спасать людей от ракетных обстрелов. Такая модульная металлическая конструкция может легко разбираться на части. Именно это позволяет легко перемещать ее в многоквартирных домах на любой этаж.

"Некоторые считают, что если установить капсулу на каком-то этаже, то она вместе с людьми упадет. Если сложится здание, я даю 99%, что люди останутся живы, потому что они будут пристегнуты к несущей стене", - говорит изобретатель Сергей Захарин.

Как возникла идея

Изобретатель Сергей Захарин, который и тестировал на себе разработку, показывает ее ТСН уже вблизи. Говорит, идея изобретения возникла еще в 2015 году, но воплотить ее смог только сейчас.

Раньше он занимался производством деревоперерабатывающего оборудования. Это дело пока оставил. Признается, "капсула жизни" может стать полноценной заменой укрытия. Она состоит из металлических листов толщиной 5 мм, которые соединяются болтами и вместе крепятся к опорной стене здания.

"Капсула жизни"

Какая стоимость "Капсулы жизни"

"Это обычная сталь специально для того, чтобы она не была дорогой в обработке и уже для самого клиента. Себестоимость - 53 тыс. грн, а реализую я ее за 70 тыс. и уплачиваю налог 5%. Все пойдет для развития дальнейшей разработки", - говорит Сергей Захарин.

Преимущества "Капсулы жизни"

Уверяет, что сооружение оборудовано всеми необходимыми средствами безопасности.

"В капсуле есть эвакуационные люки для воздуха и также для того, чтобы выбраться, если будет заклинена дверь. Это аварийные люки также для подачи воздуха. Она крепится к несущей стене, огнеупорность этой капсулы до 30 мин. Внутри должны быть огнетушитель, кислородный баллончик, респиратор или даже противогаз", - говорит изобретатель.

Конечно, от прямого попадания такая капсула не спасет, однако она имеет преимущества перед обычным укрытием.

"Наши люди не всегда могут успеть, и это комфортно, когда рядом с кроватью стоит капсула. Капсула на 99% защитит от строительных обломков, которые летают в процессе каких-то боеприпасов. Также способна защитить от мелких осколков до 5 мм", - говорит изобретатель.

"Капсула жизни"

Такую уже приобрела одна семья на Киевщине. Есть еще 9 заказов, над которыми уже работают. Для заказов доступны два варианта укрытия - для трех и шести человек. В планах - разработать на большее количество человек и поставить на серийное производство.

"Мои планы - это организовать волонтерскую группу, которая будет осуществлять сборы для семьи военнослужащих. Они нас спасают там, а мы будем спасать их здесь", - говорит он.

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Напомним, воины ВСУ рассказали о тактике оккупантов и вражеских штурмах.

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