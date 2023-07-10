Буш кивнул на Меркель и Саркози: Ющенко рассказал, как Украину оставили без ПДЧ в 2008 году

По его словам, Соединенные Штаты уже тогда хотели предоставить ПДЧ Украине и Грузии.

Украина могла получить ПДЧ в НАТО еще в 2008 году, если бы не позиция тогдашнего канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом заявил третий президент Украины Виктор Ющенко в интервью ТСН.

По его словам, Соединенные Штаты уже тогда хотели предоставить ПДЧ Украине и Грузии.

Ющенко отметил, что когда ехал в Бухарест на саммит НАТО, то был уверен, что Украина получит ПДЧ.

"Да, мы ждали ПДЧ. Тем более, это такой формат, который не накладывает на Европу такие обязательства, которые воспринимались как неповоротные. Это как выпускник средней школы, но это еще не поступление в институт. Одним словом и для меня, и для Миши Саакашвили это было как вполне ожидаемое домашнее чаяние, которое мы выполнили с честью, где мы проводили откровенную отданную по приобретению ПДЧ политику, хотя получали в спину очень много стрел, начиная от парламента и заканчивая коллегами, что называется "демократические силы", — вспомнил третий президент.

Ющенко рассказал, когда понял в Бухаресте, что все не будет так гладко, как казалось.

"Когда на мой стол положили предлагаемый проект резолюции. По алфавиту рассадка за столом – "у" и США рядом. Я Бушу показываю: Джордж, вот для такой редакции нам нужно было ехать в Бухарест?", – отмечает третий президент.

В ответ Буш показал на сидевшую в противоположном секторе Меркель и тогдашнего президента Франции Николя Саркози.

"Небольшой перерыв. Ко мне подходит возможно 10 возможно 12 президентов европейских стран, особенно восточноевропейских, мы начинаем обсуждать, и я смотрю как президент Николя Саркози – я так думаю, что он в туалет пошел – а за столом осталась с небольшой группой президентов канцлер Меркель.

Разговор уже заканчивается, Меркель встает из-за стола, а я своим коллегам говорю: у нас один есть вариант, сейчас глаза в глаза поговорить с главным солистом сегодняшнего заседания. Мы подходим к Меркелю, ей неловко. На мое возражение что мы выполнили все условия, у нас нет претензий ни по линии Минобороны, ни по линии МИД, ни по одному блоку нет замечаний. Почему мы видим такую резолюцию? Это просто ПДЧ, это первичная квалификация не больше", – рассказывает Ющенко.

Он припомнил, что Меркель отказала Украине в поддержке предоставления ПДЧ в НАТО, мотивируя это тем, что украинское общество не поддерживает евроатлантический курс.

"Она мне дает вопрос: с"колько вас сейчас поддерживает нации в плане вступления НАТО – 31 процент". Она хотела сказать, что это мало. Я ей говорю: Ангело, понимаешь, год назад тезис интеграции в НАТО поддерживало 14 процентов, сейчас 31. Я был убежден, когда у тебя краткая динамика – это очень хороший результат", – подытожил третий президент Украины.