Бушует пожар, под руинами могут быть люди: ситуация в Сумах после атаки

В результате атаки по жилому дому разрушены восемь квартир.

На месте попадания российского дрона в Сумах до сих пор работают спасатели. Под развалинами может быть человек. Также известно о раненых.

О ситуации на месте вражеской атаки рассказала корреспондентка ТСН Оксана Солодовник.

В многоэтажке в Сумах, по которой попал российский "Шахед", до сих пор бушует пожар, который пытаются потушить спасатели. Вокруг дома очень большое задымление.

Взрыв в Сумах раздался в 1:30. Вражеский беспилотник попал между двумя подъездами. Поэтому четыре квартиры одного подъезда и четыре другого разрушены полностью. Еще много квартир повреждены. Сколько именно – пока сложно сказать.

Что касается пострадавших, то восемь человек получили ранения. Еще один человек может находиться под завалами. Эта предварительная информация и детали станут известны только после того, как спасатели разберут завалы.

Под домом уже развернули "Пункт незламности", работают все необходимые службы, оказывающие помощь жильцам разрушенного дома.

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Разрушенный дом в Сумах после попадания дрона "Шахед" в ночь на 13 марта/Скриншот с видео

Напомним, в ночь на 13 марта в Сумах российский беспилотник попал в многоквартирный жилой дом. Есть погибшие и раненые, из-под завалов спасены 10 человек. Власти сообщили о по меньшей мере 30 поврежденных квартирах.

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