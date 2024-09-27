"Бусификация" и другие скандалы с ТЦК: почему это происходит и что мешает эффективной мобилизации

В Украине уже долгое время говорят о так называемой "бусификации" и нарушениях во время мобилизации.

Почему так происходит – говорится в сюжете корреспондентки ТСН Мариам Оганнисян.

Как в Украине происходит "бусификация"

Дмитрий пересказывает свою историю "бусификации". Так в народе стали называть уличные рейды ТЦК, когда мужчин насильно сажают в бус и увозят.

"Говорят, надо ехать делать флюрографию, я написал прямо на бланке, я отказываюсь, подпись и дата", – заявил мужчина.

У него есть бронь – работает на предприятии критической инфраструктуры, поэтому прячет лицо. Проектирует электроподстанции часто в населенных пунктах, где их разрушили оккупанты. Когда Дмитрия остановили на улице работники ТЦК, программа "Резерв+" еще не успела подтянуть его данные. В учебный центр Дмитрий приехал уже с сотрясением мозга. Впоследствии его данные подтянулись и мужчину отпустили.

Дмитрий рассказал о "бусификации"

Случай Дмитрия – только один из многих. С начала года уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец получил более полутора тысяч обращений от украинцев из-за нарушения их прав сотрудниками ТЦК.

Юристы же говорят – в подавляющем большинстве случаев, если оказался насильно в бусе ТЦК, доказать, что нарушили твои права, будет практически невозможно.

Военные говорят, людей на фронте не хватает

Людей на фронте катастрофически не хватает. Враг опережает нас в количестве, а соответственно имеет преимущество на линии боевого столкновения. Боевые командиры подчеркивают: в подразделениях нужны квалифицированные и мотивированные. Но те, за которыми охотятся на улице, к таким не относятся.

"Они приходят и им надо менять мотивацию. И мы тратим дополнительное время, нет, не тратим, окей, не тратим, инвестируем время, чтобы их подготовить", – говорит военный психолог Дмитрий Козинчук.

Задержание мужчины работниками ТЦК

Сами же работники ТЦК за глаза говорят – охота на потенциальных воинов на улицах и насильственная "бусификация" – мера вынужденная, потому что людей катастрофически не хватает. Военные же эксперты настаивают, что нужно развивать рекрутинговую систему. Только за май в армию было привлечено 30 тысяч человек, из которых лишь 6,5 тысяч пришли через рекрутинговые центры.

Почему подобные случаи до сих пор имеют место, ТСН спросила у командования Сухопутных войск. Там в комментарии отказали и перенаправили в Министерство обороны. На момент выхода сюжета в эфир ответа оттуда нам также не предоставили.

Отсутствие сроков службы не способствует мобилизации

Эксперты же отмечают – комплектации войск не способствует и отсутствие понимания сроков службы, следовательно, и многочисленное количество случаев самовольного покидания боевых частей.

"У нас сейчас только по официальным данным количество СВЧшников свыше 70 тысяч, я думаю, эта цифра занижена. Нам нужно думать, каким образом обеспечить бы этот актив для ротации. Мы понимаем, что мы, которые пошли в 2022 году, мы все равно незаменимы, но давайте придумаем, каким образом нам давать отдых", – говорит военный Игорь Луценко.

В Украине не хватает военных

На фронте катастрофически не хватает людей. Однако улучшить ситуацию с набором персонала в армию, говорят сами военные, могут помочь прозрачность и справедливость самого процесса призыва. А главное – человеческое отношение к тем, кого мобилизуют. И, конечно, наказание за каждый случай превышения полномочий работниками ТЦК.

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